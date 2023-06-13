Патрик Руа о том, обращались ли к нему клубы НХЛ: «Абсолютно никто»

Теги НХЛ Патрик Руа юниорская лига Квебека Квебек Рэмпартс Хоккей

Патрик Руа заявил об отсутствии к нему интереса от клубов НХЛ.

57-летний специалист покинул пост главного тренера «Квебек Рэмпартс», а также оставил должность генерального менеджера команды.

На вопрос о том, обращались ли к нему клубы НХЛ на предмет позиции главного тренера, Патрик Руа ответил: «Абсолютно никто».

В августе 2016 года Руа неожиданно объявил об уходе из «Колорадо», где совмещал посты главного тренера и вице-президента по хоккейным операциям. 

Клуб был вынужден начать поиск нового тренера в экстренном порядке и назначил Джареда Беднара за месяц до открытия тренировочного лагеря. 

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