Патрик Руа покинул пост тренера «Квебек Рэмпартс» после выигрыша Мемориального кубка

Патрик Руа принял решение покинуть «Квебек Рэмпартс».

57-летний специалист ушел с поста главного тренера клуба, а также оставил должность генерального менеджера команды.

В нынешнем сезоне « » под руководством Руа выиграл Мемориальный кубок в сезоне-2022/23. В финале команда победила «Сиэтл Тандербердс» со счетом 5:0.

занимал посты главного тренера и генерального менеджера клуба с сезона-2018/19.