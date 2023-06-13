Патрик Руа покинул пост тренера «Квебек Рэмпартс» после выигрыша Мемориального кубка

Теги НХЛ Патрик Руа юниорская лига Квебека Квебек Рэмпартс Хоккей

Патрик Руа принял решение покинуть «Квебек Рэмпартс».

57-летний специалист ушел с поста главного тренера клуба, а также оставил должность генерального менеджера команды.

В нынешнем сезоне «Квебек Рэмпартс» под руководством Руа выиграл Мемориальный кубок в сезоне-2022/23. В финале команда победила «Сиэтл Тандербердс» со счетом 5:0.

Патрик Руа занимал посты главного тренера и генерального менеджера клуба с сезона-2018/19.

2 комментария

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sk0208827
готовиться к работе в НХЛ?
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Max Linevich
По слухам, его Утки к себе зазвали.
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