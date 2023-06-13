Патрик Руа покинул пост тренера «Квебек Рэмпартс» после выигрыша Мемориального кубка
Патрик Руа принял решение покинуть «Квебек Рэмпартс».
57-летний специалист ушел с поста главного тренера клуба, а также оставил должность генерального менеджера команды.
В нынешнем сезоне «Квебек Рэмпартс» под руководством Руа выиграл Мемориальный кубок в сезоне-2022/23. В финале команда победила «Сиэтл Тандербердс» со счетом 5:0.
Патрик Руа занимал посты главного тренера и генерального менеджера клуба с сезона-2018/19.
2 комментария