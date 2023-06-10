Патрик Руа: «Мне всегда нравилось смотреть игры с точки зрения тренера. Люблю учиться у других, это самое интересное»

Теги НХЛ Патрик Руа юниорская лига Квебека Квебек Рэмпартс Хоккей

Патрик Руа сказал, что ему нравится тренерское ремесло.

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока в этом сезоне сделал дубль с «Квебеком». 

«Рэмпартс» выиграли юниорскую лигу Квебека (впервые с 1976 года) и Мемориальный кубок (второй для Руа в роли тренера). 

«Мне всегда нравилось смотреть игры с точки зрения тренера. Всегда интересно, что тренеры пытаются сделать с точки зрения стратегии, системы и наложения звеньев.

Есть много хороших специалистов, я люблю учиться у них. Это самое интересное – брать что-то у других и становиться лучше. 

Один человек, которого я очень хорошо знаю, однажды сказал: «Хоккей – это не твоя страсть, это твоя жизнь». И это правильно. Для меня будет огромной честью, если представится возможность вернуться в НХЛ», – сказал Руа. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий