Патрик Руа: «Мне всегда нравилось смотреть игры с точки зрения тренера. Люблю учиться у других, это самое интересное»

Патрик Руа сказал, что ему нравится тренерское ремесло.

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока в этом сезоне сделал дубль с «Квебеком».

« » выиграли юниорскую лигу Квебека (впервые с 1976 года) и Мемориальный кубок (второй для Руа в роли тренера).

«Мне всегда нравилось смотреть игры с точки зрения тренера. Всегда интересно, что тренеры пытаются сделать с точки зрения стратегии, системы и наложения звеньев.

Есть много хороших специалистов, я люблю учиться у них. Это самое интересное – брать что-то у других и становиться лучше.

Один человек, которого я очень хорошо знаю, однажды сказал: «Хоккей – это не твоя страсть, это твоя жизнь». И это правильно. Для меня будет огромной честью, если представится возможность вернуться в », – сказал Руа.