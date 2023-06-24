Райлли о тренере «Торонто» Кифе: «Я в него верю. Достаточно посмотреть на наши результаты в регулярках. В плей-офф нет успехов, но мы стучим в эту дверь»

Защитник «Торонто» Морган Райлли поддержал главного тренера Шелдона Кифа.

Тренер возглавляет команду с ноября 2019 года.

«Шелдон был великолепен. Достаточно посмотреть на наши результаты в регулярках. В плей-офф у нас нет таких успехов. Но мы продолжаем стучать в эту дверь, пытаемся пробиться дальше.

Он был хорошим лидером для команды, его достижения невозможно отрицать. Уже то, что мы с ним каждый раз выходили в плей-офф, это потрясающе. Мы благодарны ему за то, что он с нами. Мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать его. Я в него верю», – сказал .

За 4 розыгрыша Кубка Стэнли под руководством Кифа «Лифс» выиграли только одну серию – у «Тампы» в этом году.