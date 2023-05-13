Киф о вылете «Торонто» из плей-офф: «Серия с «Флоридой» была проиграна в первых 3 матчах. У нас практически не было права на ошибку»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли НХЛ Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф высказался о вылете «Торонто» из плей-офф НХЛ.

«Лифс» проиграли «Флориде» (1-4, 2:3 ОТ в пятой игре) во втором раунде Кубка Стэнли. 

«Мы проиграли серию в первых трех играх. В четвертом матче (2:1 – прим. Sports.ru) мы сыграли очень хорошо. Я думаю, что сегодня мы тоже были достаточно хороши, чтобы одержать победу. 

В первых трех играх мы не лучшим образом справлялись с игровыми ситуациями и не реализовывали свои моменты. Из-за этого у нас практически не было права на ошибку», – сказал главный тренер канадского клуба. 

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4 комментария

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dosatuy
У нас в Калгари за подобное и тренера и ген менеджера метлой.
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e1ther - e1ther
Философ
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nikozaryanov
В прошлом интервью говорил, что еще ничего не решено, сейчас - что первые три матча и все. Понять его можно, сдаваться нельзя. Но и после проигрыша тогда нужно в том же духе, а не то, что первые три матча проиграли. Фуфло. На выход, пусть еще пару мешков плейофских с собой берет
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