Киф о вылете «Торонто» из плей-офф: «Серия с «Флоридой» была проиграна в первых 3 матчах. У нас практически не было права на ошибку»

Шелдон Киф высказался о вылете «Торонто» из плей-офф НХЛ.

«Лифс» проиграли «Флориде» (1-4, 2:3 ОТ в пятой игре) во втором раунде Кубка Стэнли.

«Мы проиграли серию в первых трех играх. В четвертом матче (2:1 – прим. Sports.ru) мы сыграли очень хорошо. Я думаю, что сегодня мы тоже были достаточно хороши, чтобы одержать победу.

В первых трех играх мы не лучшим образом справлялись с игровыми ситуациями и не реализовывали свои моменты. Из-за этого у нас практически не было права на ошибку», – сказал главный тренер канадского клуба.