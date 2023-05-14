Журналист Фокс о «Торонто»: «Дубасу и Кифу дали ключи от «Феррари» и попросили выиграть гонку. Переподпишите Мэттьюса – нечасто встретишь талант такого калибра»

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Кайл Дубас Остон Мэттьюс Шелдон Киф Хоккей

Журналист Люк Фокс считает, что «Торонто» должен переподписать Остона Мэттьюса.

«Мэйпл Лифс» проиграли «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

Контракт генерального менеджера канадского клуба Кайла Дубаса истекает в конце этого сезона. Договор форварда Остона Мэттьюса завершится в конце следующего сезона.

«Кайл Дубас и Шелдон Киф – невероятно умные и трудолюбивые профессионалы. Это их первый опыт на таком высоком уровне.

Им вручили ключи от «Феррари» и сразу же попросили выиграть гонку. Нет сомнений, что они извлекут уроки из этого опыта и станут лучше.

На данный момент мне было бы любопытно посмотреть на то, как Киф работает с другим генеральным менеджером, а Дубас нанимает другого тренера.

Да, Остон Мэттьюс выбрал худшее время для голевой засухи и заслуживает своей доли вины за это. Но талант такого калибра встречается нечасто. Переподпишите его», – написал журналист Sportsnet.

«Торонто» был симпатичной командой, когда лидерам еще не исполнилось 20. Сейчас это разбалансированная груша для плей-офф

10 комментариев

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El_loco_97
Ну если параллель с нынешней Феррари в Ф-1, то, в принципе, результаты объяснимы))
+7
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Дмитрий Кутузов
На счёт подписания Мэттьюса - скорее да, чем нет. Но Тавареса надо однозначно сплавлять. У него ещё 2 сезона с ЗП в 11 млн.

В моём понимании, даже при нынешних расценках, если игрок зарабатывает 11 млн в год, то он стабильно должен входить в топ снайперов и бомбардиров и претендовать на индивидуальные призы.

За 14 сезонов в лиге, Таварес дважды был третьим по голам, один раз вторым по очкам и один раз попал в первую символическую сборную. Это в общем то все его индивидуальные подвиги.

Человек и близко не наиграл на 11 млн в год. Он ни разу не забил 50 голов/набрал 100 очков за регулярку, у него не было ни одного выдающегося выступления в плей-офф (22+22 в 55 матчах КС), он не суперлидер, а скорее наоборот всегда в стороне.

Вообще непонятно, что мотивировало менеджмент Торонто выдать Таваресу такой контракт. И ещё менее понятно что сейчас делать с этим контрактом.
+5
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Иван Павлов
Ключи от Феррари, которая на последних 100 метрах гонки глохнет.
+2
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Maxim Shumov
Листьям надо этого Феррари подписать на 15 млн и 10 лет. Тогда чашки складывать будет некуда.
+1
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NACfoRekcuF
Меттьюсу, безусловно, надо выдать 15, а лучше 17 миллионов в год на 10 лет
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jonnysilverhand01
Ох уж этот Фокс
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цэсемьэр
это все потому, что кому-то дали ключи от Рэдбула с Мерседесом😁
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DVS1
У этой "феррари" с глушителем проблемы проблемы и задний мост так себе
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Денис Гончаров
Ответ Дмитрий Кутузов
На счёт подписания Мэттьюса - скорее да, чем нет. Но Тавареса надо однозначно сплавлять. У него ещё 2 сезона с ЗП в 11 млн. В моём понимании, даже при нынешних расценках, если игрок зарабатывает 11 млн в год, то он стабильно должен входить в топ снайперов и бомбардиров и претендовать на индивидуальные призы. За 14 сезонов в лиге, Таварес дважды был третьим по голам, один раз вторым по очкам и один раз попал в первую символическую сборную. Это в общем то все его индивидуальные подвиги. Человек и близко не наиграл на 11 млн в год. Он ни разу не забил 50 голов/набрал 100 очков за регулярку, у него не было ни одного выдающегося выступления в плей-офф (22+22 в 55 матчах КС), он не суперлидер, а скорее наоборот всегда в стороне. Вообще непонятно, что мотивировало менеджмент Торонто выдать Таваресу такой контракт. И ещё менее понятно что сейчас делать с этим контрактом.
Понятно что мотивировало, хотели забрать звезду в гонке с другими командами. Звезды с рынка свободных агентов это очень часто переплаты, как раз из за этого.
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lock0000
Ответ Дмитрий Кутузов
На счёт подписания Мэттьюса - скорее да, чем нет. Но Тавареса надо однозначно сплавлять. У него ещё 2 сезона с ЗП в 11 млн. В моём понимании, даже при нынешних расценках, если игрок зарабатывает 11 млн в год, то он стабильно должен входить в топ снайперов и бомбардиров и претендовать на индивидуальные призы. За 14 сезонов в лиге, Таварес дважды был третьим по голам, один раз вторым по очкам и один раз попал в первую символическую сборную. Это в общем то все его индивидуальные подвиги. Человек и близко не наиграл на 11 млн в год. Он ни разу не забил 50 голов/набрал 100 очков за регулярку, у него не было ни одного выдающегося выступления в плей-офф (22+22 в 55 матчах КС), он не суперлидер, а скорее наоборот всегда в стороне. Вообще непонятно, что мотивировало менеджмент Торонто выдать Таваресу такой контракт. И ещё менее понятно что сейчас делать с этим контрактом.
Как сплавить Тавареса? Кому он нужен за 11??
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