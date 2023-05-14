Журналист Фокс о «Торонто»: «Дубасу и Кифу дали ключи от «Феррари» и попросили выиграть гонку. Переподпишите Мэттьюса – нечасто встретишь талант такого калибра»
Журналист Люк Фокс считает, что «Торонто» должен переподписать Остона Мэттьюса.
«Мэйпл Лифс» проиграли «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.
Контракт генерального менеджера канадского клуба Кайла Дубаса истекает в конце этого сезона. Договор форварда Остона Мэттьюса завершится в конце следующего сезона.
«Кайл Дубас и Шелдон Киф – невероятно умные и трудолюбивые профессионалы. Это их первый опыт на таком высоком уровне.
Им вручили ключи от «Феррари» и сразу же попросили выиграть гонку. Нет сомнений, что они извлекут уроки из этого опыта и станут лучше.
На данный момент мне было бы любопытно посмотреть на то, как Киф работает с другим генеральным менеджером, а Дубас нанимает другого тренера.
Да, Остон Мэттьюс выбрал худшее время для голевой засухи и заслуживает своей доли вины за это. Но талант такого калибра встречается нечасто. Переподпишите его», – написал журналист Sportsnet.
«Торонто» был симпатичной командой, когда лидерам еще не исполнилось 20. Сейчас это разбалансированная груша для плей-офф
В моём понимании, даже при нынешних расценках, если игрок зарабатывает 11 млн в год, то он стабильно должен входить в топ снайперов и бомбардиров и претендовать на индивидуальные призы.
За 14 сезонов в лиге, Таварес дважды был третьим по голам, один раз вторым по очкам и один раз попал в первую символическую сборную. Это в общем то все его индивидуальные подвиги.
Человек и близко не наиграл на 11 млн в год. Он ни разу не забил 50 голов/набрал 100 очков за регулярку, у него не было ни одного выдающегося выступления в плей-офф (22+22 в 55 матчах КС), он не суперлидер, а скорее наоборот всегда в стороне.
Вообще непонятно, что мотивировало менеджмент Торонто выдать Таваресу такой контракт. И ещё менее понятно что сейчас делать с этим контрактом.