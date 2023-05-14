Журналист Фокс о «Торонто»: «Дубасу и Кифу дали ключи от «Феррари» и попросили выиграть гонку. Переподпишите Мэттьюса – нечасто встретишь талант такого калибра»

Журналист Люк Фокс считает, что «Торонто» должен переподписать Остона Мэттьюса.

«Мэйпл Лифс» проиграли «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

Контракт генерального менеджера канадского клуба истекает в конце этого сезона. Договор форварда Остона Мэттьюса завершится в конце следующего сезона.

«Кайл Дубас и Шелдон Киф – невероятно умные и трудолюбивые профессионалы. Это их первый опыт на таком высоком уровне.

Им вручили ключи от «Феррари» и сразу же попросили выиграть гонку. Нет сомнений, что они извлекут уроки из этого опыта и станут лучше.

На данный момент мне было бы любопытно посмотреть на то, как Киф работает с другим генеральным менеджером, а Дубас нанимает другого тренера.

Да, выбрал худшее время для голевой засухи и заслуживает своей доли вины за это. Но талант такого калибра встречается нечасто. Переподпишите его», – написал журналист Sportsnet.

«Торонто» был симпатичной командой, когда лидерам еще не исполнилось 20. Сейчас это разбалансированная груша для плей-офф