Киф после вылета «Торонто» из плей-офф: «У нас была достаточно хорошая команда, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Для нас это упущенная возможность»

Шелдон Киф высказался о вылете «Торонто» из Кубка Стэнли-2023.

«Лифс» проиграли «Флориде» (1-4, 2:3 ОТ в пятой игре) во втором раунде плей-офф НХЛ.

«Для нашей команды это упущенная возможность.

Я считаю, что у нас была достаточно хорошая команда, чтобы выиграть Кубок Стэнли, но мы этого не сделали», – сказал главный тренер «Торонто».

«Торонто» отмучился – так и не смог забить Бобровскому больше двух. «Эдмонтон» стоит на вылет