Райлли об изменениях в группе лидеров «Торонто»: «Это не мне решать. Я не хочу ничего менять»
Защитник «Торонто» Морган Райлли сказал, что не хочет перемен в группе лидеров команды.
«Мэйпл Лифс» вылетели из Кубка Стэнли во втором раунде, уступив «Флориде» (1-4, 2:3 ОТ в пятой игре).
В прошлый раз клуб доходил до финала конференции в 2002 году.
29-летний Райлли выступает за команду с 2013 года. Его контракт с клубом с кэпхитом 7,5 миллиона долларов действует до 2030 года.
Соглашения форвардов Остона Мэттьюса (11,64 млн) и Вильяма Нюландера (6,96 млн) будут действовать еще один сезон. Соглашения форвардов Джона Тавареса (11 млн) и Митча Марнера (10,9 млн) – еще 2 сезона.
«Что касается таких изменений, то решать не мне. Мы гордились тем, как провели регулярный чемпионат, и тем, чего достигли в этом сезоне.
Я люблю играть вместе с этими парнями и не хочу ничего менять», – сказал Райлли со слезами на глазах.
Мэттьюс и Таварес остались без голов в серии с «Флоридой». У форвардов «Торонто» с общим кэпхитом 22,64 млн долларов 0+3 на двоих в 5 играх
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