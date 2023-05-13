Райлли об изменениях в группе лидеров «Торонто»: «Это не мне решать. Я не хочу ничего менять»

Защитник «Торонто» Морган Райлли сказал, что не хочет перемен в группе лидеров команды.

«Мэйпл Лифс» вылетели из Кубка Стэнли во втором раунде, уступив «Флориде» (1-4, 2:3 ОТ в пятой игре).

В прошлый раз клуб доходил до финала конференции в 2002 году.

29-летний Райлли выступает за команду с 2013 года. Его контракт с клубом с кэпхитом 7,5 миллиона долларов действует до 2030 года.

Соглашения форвардов (11,64 млн) и (6,96 млн) будут действовать еще один сезон. Соглашения форвардов (11 млн) и (10,9 млн) – еще 2 сезона.

«Что касается таких изменений, то решать не мне. Мы гордились тем, как провели регулярный чемпионат, и тем, чего достигли в этом сезоне.

Я люблю играть вместе с этими парнями и не хочу ничего менять», – сказал со слезами на глазах.

Мэттьюс и Таварес остались без голов в серии с «Флоридой». У форвардов «Торонто» с общим кэпхитом 22,64 млн долларов 0+3 на двоих в 5 играх

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