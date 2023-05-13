Райлли об изменениях в группе лидеров «Торонто»: «Это не мне решать. Я не хочу ничего менять»

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Джон Таварес Морган Райлли Вильям Нюландер Митч Марнер Остон Мэттьюс Хоккей

Защитник «Торонто» Морган Райлли сказал, что не хочет перемен в группе лидеров команды.

«Мэйпл Лифс» вылетели из Кубка Стэнли во втором раунде, уступив «Флориде» (1-4, 2:3 ОТ в пятой игре). 

В прошлый раз клуб доходил до финала конференции в 2002 году. 

29-летний Райлли выступает за команду с 2013 года. Его контракт с клубом с кэпхитом 7,5 миллиона долларов действует до 2030 года. 

Соглашения форвардов Остона Мэттьюса (11,64 млн) и Вильяма Нюландера (6,96 млн) будут действовать еще один сезон. Соглашения форвардов Джона Тавареса (11 млн) и Митча Марнера (10,9 млн) – еще 2 сезона. 

«Что касается таких изменений, то решать не мне. Мы гордились тем, как провели регулярный чемпионат, и тем, чего достигли в этом сезоне. 

Я люблю играть вместе с этими парнями и не хочу ничего менять», – сказал Райлли со слезами на глазах. 

Мэттьюс и Таварес остались без голов в серии с «Флоридой». У форвардов «Торонто» с общим кэпхитом 22,64 млн долларов 0+3 на двоих в 5 играх

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13 комментариев

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Alex Redskin
Ответ Russia-nn
кого-то точно нужно менять... скорее всего Тавареса, продлевать О’Райлли и пытаться пройти уже второй раунд)
Кому этот самонадеянный мешок нужен, с такой з/п. В лиге думаю не забыли как он кинул островитян в своё время
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Иван Павлов
Ответ Комнатный олень
Тавареса сложно будет обменять,зарплата большая и возраст. Нюландера менять,либо он найдет команду с достойным контрактом. Дубас порадовал в этом году,молодец,но хз,что случилось. то ли реально тренер не тянет,не могу объяснить поражение от пантер 1-4,при всех проблемах,это очень сильно,такой счёт космический.
Тренер не тянет + этот костяк не может выигрывать вместе, что подтверждается не первый раз. Дубас заслужил ещё шанса, но скорее всего его выпнут вместе с Кифом, и таким образом Кайл станет жертвой безволия игроков и своей веры в Кифа.
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VintDV
Нюландера им не получиться продлить! Денег не хватит.
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Russia-nn
кого-то точно нужно менять... скорее всего Тавареса, продлевать О’Райлли и пытаться пройти уже второй раунд)
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Комнатный олень
Тавареса сложно будет обменять,зарплата большая и возраст. Нюландера менять,либо он найдет команду с достойным контрактом. Дубас порадовал в этом году,молодец,но хз,что случилось. то ли реально тренер не тянет,не могу объяснить поражение от пантер 1-4,при всех проблемах,это очень сильно,такой счёт космический.
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Crenk
Бантинг вот кто завалил плей офф
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Cbj Fan
У Тавареса NMC. Так что и он должен согласиться и я уж сомневаюсь, что он так с Торонто легко уйдет.
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Seema
Ответ Иван Павлов
Потому что лидеры хорошо провели только первый раунд. А во втором вернулись классические Мэттьюс, Марнер, Таварес. К Нюландеру в меньшей степени относится.
Нюландер-святой? Почему к нему нет вопросов? Пару гола забил, хорошо, но он меньше чем 9-10 млн не запросит, а денег то и нету...и на выход.
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Иван Павлов
Ответ Seema
Нюландер-святой? Почему к нему нет вопросов? Пару гола забил, хорошо, но он меньше чем 9-10 млн не запросит, а денег то и нету...и на выход.
Относится в меньшей степени - это не значит, что вопросов нет вовсе. Никто не говорил, что он святой. Внимательнее читать учитесь, а потом отвечайте уже.
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Комнатный олень
Ответ Иван Павлов
Тренер не тянет + этот костяк не может выигрывать вместе, что подтверждается не первый раз. Дубас заслужил ещё шанса, но скорее всего его выпнут вместе с Кифом, и таким образом Кайл станет жертвой безволия игроков и своей веры в Кифа.
Так провести дедлайн и так обкакаться..
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