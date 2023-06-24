Черкас о Лайпсике в СКА: «Играющий легионер, знает нашу лигу, быт, уклад жизни. Номер 88 взял не из-за Линдроса, а по другой причине, думаю»

Теги СКА Александр Овечкин Эрик Линдрос Сергей Черкас КХЛ Брендан Лайпсик Хоккей

Сергей Черкас высказался о переходе форварда Брендана Лайпсика в СКА.

Вчера клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с канадским форвардом на 2 года. 

– Он играющий легионер. Сейчас не так просто хорошего иностранного игрока в нашу лигу пригласить. Многие не едут. А здесь человек, который уже несколько лет в России, знает быт, уклад жизни, нашу лигу. И в каждой команде он не просто играл, а набирал большое количество очков.

Качественный форвард, на мой взгляд, который может усилить атаку СКА. При нем и большинство может выглядеть по-другому. Забивает, отдает, в каждой команде доказывал свой уровень, был заметен.

– В СКА Лайпсик будет играть под 88-м номером. Под таким же Эрик Линдрос выступал в НХЛ.

– Ну это игрок совсем другого плана: габариты, манера игры. Линдрос стал легендой НХЛ, но травмы, сотрясения мозга не позволили ему сделать карьеру в НХЛ длинной.

Такой, например, какой она получилась у Овечкина. Я думаю, Лайпсик взял этот номер по другой причине, у него, может, свое отношение к цифрам. Во всяком случае, они с Линдросом не похожи как хоккеисты, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

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