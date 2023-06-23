Евгений Артюхин: «Лайпсик в «Металлурге» был в лидерах. Не сомневаюсь, что и в СКА не потеряется, он идеально подходит под активный хоккей»

Евгений Артюхин высказался о переходе Брендана Лайпсика в СКА.

«Лайпсик в – это отличное решение для обеих сторон. В Петербурге вообще иностранцы всегда были сильные – и когда я еще играл, и уже после этого приезжали лучшие бомбардиры своих чемпионатов, отличные защитники, вратари.

Да, не у всех с ходу получалось адаптироваться и показать свой уровень, кто-то проигрывал конкуренцию. И в этом смысле для СКА важно и здорово, что Лайпсик, как говорится, уже свой – в он не первый год, знает, что тут и как, и показывает отличный стабильный уровень.

В «Магнитке» он был в лидерах – не сомневаюсь, что и в СКА не потеряется. У армейцев серьезный выбор игроков, и найти для лучшее сочетание у тренерского штаба точно получится – он идеально подходит под активный хоккей, в который СКА играл в прошлом сезоне и, судя по персоналиям в трансферной кампании, хочет продолжать и дальше.

В общем, для Питера это определенно отличное подписание в условиях не самого богатого выбора на рынке», – сказал бывший нападающий СКА.