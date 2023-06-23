Плющев о Тюржоне вместо Могильного в Зале славы: «Критерии непонятны. Ларионов влияет на решения, была бы интересна его аргументация»

Теги Торпедо Владимир Плющев Пьер Тюржон НХЛ Игорь Ларионов Александр Могильный Зал хоккейной славы Хоккей

Владимир Плющев считает, что вопросы о выборе членов Зала славы нужно задавать Ларионову.

В этом году новыми членами зала хоккейной славы в Торонто стали 4 бывших игрока – Том Баррассо, Майк Вернон, Хенрик Лундквист и Пьер Тюржон.

В числе кандидатов назывались четыре россиянина – Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.

– Если бы вы были в жюри в Торонто, за кого из нашей четверки проголосовали бы?

– Для меня самый яркий форвард нашего хоккея – Валерий Харламов, но он уже во всех мировых Залах. Анатолий Фирсов, Владимир Викулов, Вениамин Александров – мой список состоит из многих великих фамилий.

Вообще мне не понятны критерии, по которым в Торонто выбран, например, Тюржон, а не Могильный. Здесь журналистам лучше обратиться к Игорю Ларионову, судя по прессе, он находится в комиссии североамериканского Зала и влияет на принятие итоговых решений.

Было бы интересно услышать аргументацию великого центрфорварда родного ЦСКА и сборной СССР, а ныне тренера «Торпедо». И узнать из первых рук о критериях выбора, – сказал заслуженный тренер России. 

Отметим, что Тюржон с 1327 (515+812) очками в 1294 матчах в НХЛ до включения в Зал долго был лучшим бомбардиром среди игроков, не попавших туда.

Вышински о Зале славы: «Тюржон вместо Могильного – смертный грех. Это из-за ситуации с Россией, да? Я так зол. Это безумие»

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3 комментария

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АРХАТ
Не знаю никакого Тюржона, только Тарджон)
Неоднозначный персонаж конечно - у него нет КС, но кубковая статистика получше кубкового Могильного.
Если брать лучшие сезоны, то у россиянина поинтереснее будет - только звание лучшего снайпера 1992/1993 чего стоит.
Честно говоря не удивлюсь, даже если бы Сакика ввели вместо Могилы - наши прославленные ветераны подняли бы вселенский вой "Кто-то такой Сакик на фоне нашего Сашки")))
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Arsen_Kop
Зависть плохое чувство......Плющев знает об этом?
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