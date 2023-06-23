Плющев о Тюржоне вместо Могильного в Зале славы: «Критерии непонятны. Ларионов влияет на решения, была бы интересна его аргументация»

Владимир Плющев считает, что вопросы о выборе членов Зала славы нужно задавать Ларионову.

В этом году новыми членами зала хоккейной славы в Торонто стали 4 бывших игрока – Том Баррассо, Майк Вернон, Хенрик Лундквист и .

В числе кандидатов назывались четыре россиянина – Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, .

– Если бы вы были в жюри в Торонто, за кого из нашей четверки проголосовали бы?

– Для меня самый яркий форвард нашего хоккея – Валерий Харламов, но он уже во всех мировых . Анатолий Фирсов, Владимир Викулов, Вениамин Александров – мой список состоит из многих великих фамилий.

Вообще мне не понятны критерии, по которым в Торонто выбран, например, Тюржон, а не Могильный. Здесь журналистам лучше обратиться к Игорю Ларионову, судя по прессе, он находится в комиссии североамериканского Зала и влияет на принятие итоговых решений.

Было бы интересно услышать аргументацию великого центрфорварда родного ЦСКА и сборной СССР, а ныне тренера « ». И узнать из первых рук о критериях выбора, – сказал заслуженный тренер России.

Отметим, что Тюржон с 1327 (515+812) очками в 1294 матчах в до включения в Зал долго был лучшим бомбардиром среди игроков, не попавших туда.

Вышински о Зале славы: «Тюржон вместо Могильного – смертный грех. Это из-за ситуации с Россией, да? Я так зол. Это безумие»