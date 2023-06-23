Плющев о Тюржоне вместо Могильного в Зале славы: «Критерии непонятны. Ларионов влияет на решения, была бы интересна его аргументация»
Владимир Плющев считает, что вопросы о выборе членов Зала славы нужно задавать Ларионову.
В этом году новыми членами зала хоккейной славы в Торонто стали 4 бывших игрока – Том Баррассо, Майк Вернон, Хенрик Лундквист и Пьер Тюржон.
В числе кандидатов назывались четыре россиянина – Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.
– Если бы вы были в жюри в Торонто, за кого из нашей четверки проголосовали бы?
– Для меня самый яркий форвард нашего хоккея – Валерий Харламов, но он уже во всех мировых Залах. Анатолий Фирсов, Владимир Викулов, Вениамин Александров – мой список состоит из многих великих фамилий.
Вообще мне не понятны критерии, по которым в Торонто выбран, например, Тюржон, а не Могильный. Здесь журналистам лучше обратиться к Игорю Ларионову, судя по прессе, он находится в комиссии североамериканского Зала и влияет на принятие итоговых решений.
Было бы интересно услышать аргументацию великого центрфорварда родного ЦСКА и сборной СССР, а ныне тренера «Торпедо». И узнать из первых рук о критериях выбора, – сказал заслуженный тренер России.
Отметим, что Тюржон с 1327 (515+812) очками в 1294 матчах в НХЛ до включения в Зал долго был лучшим бомбардиром среди игроков, не попавших туда.
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Неоднозначный персонаж конечно - у него нет КС, но кубковая статистика получше кубкового Могильного.
Если брать лучшие сезоны, то у россиянина поинтереснее будет - только звание лучшего снайпера 1992/1993 чего стоит.
Честно говоря не удивлюсь, даже если бы Сакика ввели вместо Могилы - наши прославленные ветераны подняли бы вселенский вой "Кто-то такой Сакик на фоне нашего Сашки")))