Плющев о россиянах и Зале славы: «Все ожидаемо: русофобия правит Западом не только в хоккее и спорте. Но массовое возмущение экспертов – вне логики»

Теги Владимир Плющев Сергей Гончар НХЛ Борис Михайлов Александр Могильный КХЛ Александр Мальцев Зал хоккейной славы Зал славы российского хоккея Политика Хоккей

Владимир Плющев высказался о невключении россиян в Зал хоккейной славы в Торонто.

В этом году в числе кандидатов на включение в Зал славы были четыре россиянина – Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.

– Бориса Михайлова, Александра Мальцева, Александра Могильного и Сергея Гончара жюри в Торонто вновь прокатило. Удивлены?

– Никакого удивления. Масштаб этих игроков, особенно Бориса Михайлова и Александра Мальцева, понятен любому, кто хоть немного разбирается в хоккее. Очевидно, что они сильнее многих коллег, выдвинутых в Торонто. Тем не менее все ожидаемо: русофобия правит западным миром не только в хоккее и спорте.

Удивляет разве что реакция нашей прессы. Понятно, что сейчас лето, в хоккее не о чем писать. Но все равно массовое возмущение экспертов – вне какой-то логики.

– Считаете, что напрасно этому событию придали такой резонанс?

– Да, реакция, на мой взгляд, избыточная. И из-за внешнего фона, который, повторюсь, предполагает такие решения. И из-за того, что этот Зал – североамериканский, и там имеют право выдвигать любые критерии и выбирать тех, кого захотят.

Считаю, что нам лучше не напрашиваться в гости, а заняться своим Залом славы. У нас огромное количество великих хоккеистов, надо уделить внимание именно им, отдать все почести, – сказал заслуженный тренер России. 

Россиян не включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Лундквист, Баррассо, Тюржон, Вернон, Хичкок вошли в него

5 комментариев

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Maxim Shumov
«Вокруг одни враги, все против нас»
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adimsonekat
Просто две его цитаты:
"русофобия правит западным миром не только в хоккее и спорте." Странно ведь, да? Причин то нету...
" этот Зал – североамериканский, и там имеют право выдвигать любые критерии и выбирать тех, кого захотят."
Тоже странно....
Правда там уже - Тарасов, Якушев, Третьяк, Фетисов, Буре, Федоров, Ларионов, Харламов.
100% будет Овечкин, несмотря на его гражданскую позицию.
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dosatuy
Это их придуманный зал славы. Шведы, финны, чехи тоже в очереди.
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Михаил1970
Надо создать свой зал славы, и в первую очередь, включить в него Владимира Владимировича и Романа Борисовича.
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