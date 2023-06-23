Плющев о россиянах и Зале славы: «Все ожидаемо: русофобия правит Западом не только в хоккее и спорте. Но массовое возмущение экспертов – вне логики»

Владимир Плющев высказался о невключении россиян в Зал хоккейной славы в Торонто.

В этом году в числе кандидатов на включение в Зал славы были четыре россиянина – , , , .

– Бориса Михайлова, Александра Мальцева, Александра Могильного и Сергея Гончара жюри в Торонто вновь прокатило. Удивлены?

– Никакого удивления. Масштаб этих игроков, особенно Бориса Михайлова и Александра Мальцева, понятен любому, кто хоть немного разбирается в хоккее. Очевидно, что они сильнее многих коллег, выдвинутых в Торонто. Тем не менее все ожидаемо: русофобия правит западным миром не только в хоккее и спорте.

Удивляет разве что реакция нашей прессы. Понятно, что сейчас лето, в хоккее не о чем писать. Но все равно массовое возмущение экспертов – вне какой-то логики.

– Считаете, что напрасно этому событию придали такой резонанс?

– Да, реакция, на мой взгляд, избыточная. И из-за внешнего фона, который, повторюсь, предполагает такие решения. И из-за того, что этот Зал – североамериканский, и там имеют право выдвигать любые критерии и выбирать тех, кого захотят.

Считаю, что нам лучше не напрашиваться в гости, а заняться своим славы. У нас огромное количество великих хоккеистов, надо уделить внимание именно им, отдать все почести, – сказал заслуженный тренер России.

Россиян не включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Лундквист, Баррассо, Тюржон, Вернон, Хичкок вошли в него