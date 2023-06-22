Вячеслав Фетисов: «Могильный давно достоин быть в Зале славы. Но не думаю, что там политика, иначе бы ребята сейчас не играли в НХЛ»

Вячеслав Фетисов дал комментарий о невключении россиян в Зал хоккейной славы.

– Вячеслав, наших ребят опять прокатили мимо Зала хоккейной славы в Торонто, в котором вы находитесь, кажется, уже больше 20 лет?

– Да, по-моему, с 2000-го, или 2001-го года.

– И почему их четвертый год подряд не включили, политика? Такие имена – Борис Петрович Михайлов, Могильный… Кто там все это решает?

– Там в совете авторитетные люди собираются, уважаемые.

В нем кто-то из наших был, Игорь Ларионов, по-моему. Но я не думаю, что там чистая политика, иначе бы ребята сейчас и в НХЛ не играли, хотя непонятно там многое…

Могильный, я думаю, единственный, кто туда не вошел из тех, кто выиграл и Кубок Стэнли, и олимпийские игры и чемпионат мира, да еще как-то забил в НХЛ 76 голов за сезон.

Я считаю, что он давно достоин быть в этом Зале и не знаю почему его проигнорировали.

– А там есть какие- то преференции? Понятно, что почетно быть членом Зала славы, а что-то еще это дает?

– Ничего не дает. Но сам музей огромный.

Там разные артефакты, там история хоккея в лицах, постоянно голы крутят, есть большой магазин атрибутики, зал, где проходит церемония под тысячу человек, наверное. Там серьезное это дело.

Я надеюсь, что у нас появится когда-нибудь нормальный музей спорта или хоккея…

– Может, это какая-то техническая ошибка вкралась, что наших не выбрали?

– Она и техническая, и не техническая. Во-первых, играет роль рекомендация, во-вторых, там должно быть собрано 75% голосов.

Кроме того, с каждым годом попасть туда становится все сложнее, кого-то недовыбрали и героев накапливается все больше. А старых начинают забывать, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.