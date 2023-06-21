Новиков о Мичкове: «Ему нужно немножко успокоиться, чтобы остыть от всего, а голова проветрилась. Это поможет ему стать нормальным Мичковым без рекламы и шумихи»

Теги СКА НХЛ драфт НХЛ Юрий Новиков КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Юрий Новиков высказался о ситуации Матвея Мичкова накануне драфта НХЛ.

Процедура выбора молодых игроков пройдет в Нэшвилле с 28 по 29 июня.

«Мичков – это воспитанник России. Хочется сказать, что они все – наши дети. Мы за всех переживаем. Ему достались такие испытания, которых лучше бы не доставалось. Вы понимаете, о чем я. Сейчас вокруг Матвея очень много шума. Парень он способный, его не надо лишний раз накручивать и подкручивать. Он все знает, а скауты все видят. Лишний ажиотаж ему мешает.

Впереди у Мичкова очень трудный путь. Ему нужно пройти через не по годам трудное семейное испытание. Надо понимать, кто с ним будет рядом. Оставаться в России или нет – это его выбор, его право.

Надо всем успокоиться. Об этом парне уже сказали много хорошего, но сейчас ему нужно немножко успокоиться, чтобы остыть от всего, а голова проветрилась. Это поможет ему с хорошим настроением, оставив все переживания, стать нормальным Мичковым без рекламы и шумихи. Тренеры должны ему в этом помочь и поддержать его.

Его способности не гарантируют дальнейшую судьбу. Матвею нужно будет терпеть. В гору лезть очень тяжело, но если ты решился, нужно это делать, не обращая внимания на то, хвалят тебя или ругают. Все это нужно принимать спокойно.

Сейчас Мичков находится в системе СКА. Там ему плохого не посоветуют. Я знаю Романа Борисовича [Ротенберга], он своих не бросает. Ему нужно терпеть и ждать, когда можно будет уехать в НХЛ. А сейчас это больше теоретические беседы между нами и журналистами. Пока что эту тему трогать не стоит», – сказал заслуженный тренер России.

Мичков падает в рейтингах перед драфтом – влияет контракт со СКА и отказ от интервью с клубами НХЛ

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Сами обсуждают его каждый день, а он расслабиться должен. Забудьте вы о нём на время
делов то.......
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Ответ Олег
Сами обсуждают его каждый день, а он расслабиться должен. Забудьте вы о нём на время делов то.......
Того же Бедарда еще больше обсуждают, раз в 10. Однако он не посылает людей на хэ регулярно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Да в своей Вселенной он уже Малкиным стал, остыть не получится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий