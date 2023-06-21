Крис Джонстон о Мичкове: «Самая большая загадка драфта. В НХЛ полагают, что он упадет в район 5-8-й позиции»

Теги СКА Филадельфия Монреаль Вашингтон Аризона НХЛ драфт НХЛ КХЛ Крис Джонстон Матвей Мичков Хоккей

Журналист Крис Джонстон назвал Матвея Мичкова главной загадкой предстоящего драфта НХЛ.

18-летний российский форвард считается одним из фаворитов драфта, но в последнее время упал в рейтингах. 

«Мичкова можно назвать самой большой загадкой на этом драфте. Его талант очевиден для скаутов, видевших его.

Но он не был на тестах в Баффало в начале этого месяца. Его общение с клубами НХЛ носило ограниченный характер. Это делает интервью с несколькими клубами, которые пройдут перед самим драфтом в Нэшвилле, важными для его будущего.

Многие в лиге полагают, что он упадет куда-то в район пятой-восьмой позиции. То есть, речь идет о «Монреале» с пятым выбором, «Аризоне» с шестым, Филадельфии» с седьмым и «Вашингтоне» с восьмым. Именно этим командам предстоит решать, что делать с Мичковым», – сказал инсайдер TSN.

Мичков падает в рейтингах перед драфтом – влияет контракт со СКА и отказ от интервью с клубами НХЛ

8 комментариев

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Radik_2.0
весь такой загадошный и недоступный
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hhlg
Если это талант поколения, то странно его падение на 5-8 пик ;)
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Alex Serpen
Так он и хочет в Вашингтон уйти на 8-й пик.
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1983kashey
Ответ Alex Serpen
Так он и хочет в Вашингтон уйти на 8-й пик.
Не уверен, что он нужен Вашингтону. В среде русских болельщиков принято считать, что Вашингтон это отлично, т.к. там Овечкин и Кузнецов помогут. Но вопрос в том будут ли там эти люди к моменту окончания контракта со СКА и нужен ли игрок клубу. Для рекорда Овечкина нужен надежный проспект здесь и сейчас, да и не факт, что Овечкину нужен мутный земляк, с которым надо нянчится.
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hhlg
Ответ 1983kashey
Не уверен, что он нужен Вашингтону. В среде русских болельщиков принято считать, что Вашингтон это отлично, т.к. там Овечкин и Кузнецов помогут. Но вопрос в том будут ли там эти люди к моменту окончания контракта со СКА и нужен ли игрок клубу. Для рекорда Овечкина нужен надежный проспект здесь и сейчас, да и не факт, что Овечкину нужен мутный земляк, с которым надо нянчится.
Для рекорда Овечкина это пик должен быть обменян на готового игрока топ-6 здесь и сейчас.
А Вашингтон это действительно отлично, Мирошниченко точно не даст соврать ;)
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Аризона Койотис
Какая разница, под каким номером отбираться на драфте, запарили) Вон Панару вообще никто не выбрал.
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1983kashey
Ответ hhlg
Для рекорда Овечкина это пик должен быть обменян на готового игрока топ-6 здесь и сейчас. А Вашингтон это действительно отлично, Мирошниченко точно не даст соврать ;)
Не понял Ваш комментарий. Так хотят фаны столичных Мичкова на 8 пике, или лучше сделать вид, что я вопрос не задавал? ))
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Mitya78
Ответ Аризона Койотис
Какая разница, под каким номером отбираться на драфте, запарили) Вон Панару вообще никто не выбрал.
Вроде зарплата от номера на драфте зависит?
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