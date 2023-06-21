Крис Джонстон о Мичкове: «Самая большая загадка драфта. В НХЛ полагают, что он упадет в район 5-8-й позиции»

Журналист Крис Джонстон назвал Матвея Мичкова главной загадкой предстоящего драфта НХЛ.

18-летний российский форвард считается одним из фаворитов драфта, но в последнее время упал в рейтингах.

« можно назвать самой большой загадкой на этом драфте. Его талант очевиден для скаутов, видевших его.

Но он не был на тестах в Баффало в начале этого месяца. Его общение с клубами НХЛ носило ограниченный характер. Это делает интервью с несколькими клубами, которые пройдут перед самим драфтом в Нэшвилле, важными для его будущего.

Многие в лиге полагают, что он упадет куда-то в район пятой-восьмой позиции. То есть, речь идет о « » с пятым выбором, «Аризоне» с шестым, Филадельфии» с седьмым и « » с восьмым. Именно этим командам предстоит решать, что делать с Мичковым», – сказал инсайдер TSN.

Мичков падает в рейтингах перед драфтом – влияет контракт со СКА и отказ от интервью с клубами НХЛ