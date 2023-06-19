Мичков встретится с несколькими клубами НХЛ перед драфтом. Интервью запланированы

Теги СКА НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков проведет встречи с командами НХЛ до драфта.

Российский нападающий, который может выбран в первой десятке драфта НХЛ-2023, примет участие в церемонии первого раунда в Нэшвилле.

Также сообщается, что несколько клубов запланировали интервью с Матвеем Мичковым до драфта.

Ранее появилась информация, что хоккеистом интересуются «Вашингтон».

Форвард по ходу прошедшего сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.

Мичков падает в рейтингах перед драфтом – влияет контракт со СКА и отказ от интервью с клубами НХЛ

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7 комментариев

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oberkorn
Походу у нас вырос новый жердев
+8
-1
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Олег
Заколебали уже с Мичковым. Успокоиться не могут...
+6
-1
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Nick Crosier
Йозе Марино мамой клянется,что парень не зазвездился.
+1
-1
0
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sd4fmwrvz8
Барин дал добро
+1
-1
0
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хОКкейный батя
Снизошло его величество
0
0
0
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sergei krilov
Ответ Олег
Заколебали уже с Мичковым. Успокоиться не могут...
самовоюблееный Нарцисс
+2
-2
0
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