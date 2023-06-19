Мичков встретится с несколькими клубами НХЛ перед драфтом. Интервью запланированы

Матвей Мичков проведет встречи с командами НХЛ до драфта.

Российский нападающий, который может выбран в первой десятке драфта НХЛ-2023, примет участие в церемонии первого раунда в Нэшвилле.

Также сообщается, что несколько клубов запланировали интервью с до драфта.

Ранее появилась информация, что хоккеистом интересуются «Вашингтон».

Форвард по ходу прошедшего сезона перешел из в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате .

Мичков падает в рейтингах перед драфтом – влияет контракт со СКА и отказ от интервью с клубами НХЛ