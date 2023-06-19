Мичков встретится с несколькими клубами НХЛ перед драфтом. Интервью запланированы
Матвей Мичков проведет встречи с командами НХЛ до драфта.
Российский нападающий, который может выбран в первой десятке драфта НХЛ-2023, примет участие в церемонии первого раунда в Нэшвилле.
Также сообщается, что несколько клубов запланировали интервью с Матвеем Мичковым до драфта.
Ранее появилась информация, что хоккеистом интересуются «Вашингтон».
Форвард по ходу прошедшего сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.
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