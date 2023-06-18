Журналист Лысенков: «Мичков – не хамло. Всегда производил впечатление вежливого парня»

Теги СКА НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Павел Лысенков поделился мнением о характере Матвея Мичкова.

Ранее инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий отказался общаться с клубами НХЛ перед драфтом.

«Со своей стороны скажу, что сколько я ни брал интервью у Матвея Мичкова (последний раз это было в мае после серии с белорусами), он всегда производил на меня впечатление вежливого и вдумчивого парня.

Да, слегка закрытый. Да, не совсем фактурный. Но не резкий, не грубый, не хамло.

Да, Матвей не всегда готов к интервью. Бывало, что я не брал интервью или его переносил.

Но я уважал его как личность, пусть даже парню было тогда 16 лет. И как журналист я подстраивался под ситуации.

Я ответил на вопрос, поделившись своим личным впечатлением о Матвее Мичкове», – написал журналист Павел Лысенков.

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15 комментариев

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Wayne Gretzky 99
Не понял, он сам у себя интервью взял, этот журналист?
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Jamie Redknapp
Лысенков конъюнктурщик, об этом все знают. В данном вопросе больше доверяю Андрею Николишину.
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Ivan Juniorovich
Нашли кому верить, этот журналист пару дней назад канал с прогнозами на спорт у себя в телеге рекламировал. С 10 подписчиками
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цэсемьэр
где Лысенков и где представители клубов НХЛ, летевшие через три колена на перекладных специально с целью встретиться.
особенно в преддверии драфта, особенно летом когда нет игр, особенно когда ты всего лишь очередной пока ещё не состоявшийся некстван с сомнительными контрактными перспективами.
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Maxim Shumov
Пока что все говорит об обратном
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Clever_mind
Спортс, ты должен обеспечивать своих читателей пакетиками, перед тем как публиковать это
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hhlg
Ответ Мистер Кафель
Лысенков ЛОЛ. Боже Мичков более мерзкий чем еще один игрок, который был первым номером выбрал и имел такие же смешные прыщи.
Ромка, говори до конца. Теперь этот игрок лучший снайпер в истории и главное лицо лиги ;)
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Мистер Кафель
Лысенков ЛОЛ. Боже Мичков более мерзкий чем еще один игрок, который был первым номером выбрал и имел такие же смешные прыщи.
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Евгений Кузнецов
Мичков Пермяк ёпта 😂😂😂
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alklimov2018
Не нужно равнять общение с журналистами и с менеджментом клуба.
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Todo
парни, а вы смотрели Черкас Атлант выпуск с Мичковым? вы тут просто так все пишете, как будто Мичков каждому из вас лично нахамил и нагрубил)))
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Nikolay_exp
Ответ Мистер Кафель
Лысенков ЛОЛ. Боже Мичков более мерзкий чем еще один игрок, который был первым номером выбрал и имел такие же смешные прыщи.
Да не в прыщах дело а в гомнстом характере. Вспоминается Хабибулин, тоже прыщавый был по молодости, но это ему не помешало стать звездой НХЛ
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Хесус НаваС
Ответ mitos
Согласен с Лысенковым. Если он такой как о нем говорят пусть предъявят аудио или видео доказательства. А так это гнусный пасквиль.
если согласен с Лысенковым,то проверься
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