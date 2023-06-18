Журналист Лысенков: «Мичков – не хамло. Всегда производил впечатление вежливого парня»

Павел Лысенков поделился мнением о характере Матвея Мичкова.

Ранее инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий отказался общаться с клубами перед драфтом.

«Со своей стороны скажу, что сколько я ни брал интервью у Матвея Мичкова (последний раз это было в мае после серии с белорусами), он всегда производил на меня впечатление вежливого и вдумчивого парня.

Да, слегка закрытый. Да, не совсем фактурный. Но не резкий, не грубый, не хамло.

Да, Матвей не всегда готов к интервью. Бывало, что я не брал интервью или его переносил.

Но я уважал его как личность, пусть даже парню было тогда 16 лет. И как журналист я подстраивался под ситуации.

Я ответил на вопрос, поделившись своим личным впечатлением о », – написал журналист Павел Лысенков.