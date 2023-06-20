Ротенберг о матчах с Беларусью: «Название «Суперсерия» придумал народ. Мы не сравниваем себя с Канадой и Суперсерией-1972, делаем свою серию»

Роман Ротенберг заявил, что болельщики назвали Суперсерией матчи «России 25» с Беларусью.

– Вас удивило мнение в ютубе, когда он жестко проехался по матчам с белорусами? Ему не понравилось, что там фигурировало слово «Суперсерия».

– Каждый имеет право на свое мнение. Я думаю, просто у Андрея Николишина не было всей информации по нашему туру.

Вообще, название «Суперсерия» придумал народ, который смотрел эти матчи. А вы знаете, что многие болельщики путешествовали вслед за нашей сборной? Они летали по городам за нами, проехали весь тур. Это была большая группа из 200-300 человек.

Все видели накал борьбы. Мы же не сравниваем себя с и Суперсерией-1972. Мы делаем свою серию. И мы видим отзывы людей. Народ просто в восторге от этой серии. И если народ хочет называть это Суперсерией – это право народа. А мы должны делать то, чтобы это был хоккей высочайшего уровня.

И он таким был. не просто так выиграла кубок в Москве в декабре. Нашей задачей было показать сборной Беларуси, что сборная России – это сборная России. И мы должны были хорошо провести эти матчи. Восемь игр с белорусами, одна – с . И мы были обязаны в этой серии победить за явным преимуществом. Что мы и сделали против белорусов со счетом 6-2.

При этом надо отдать должное сборной Беларуси. Она очень хорошо развивается, сильно играет в хоккей. Мы делаем много совместных вещей, они используют какие-то наши методики. И вы видите новых звездочек, которые у них все больше появляются. Например, играет в НХЛ на высоком уровне. Степан Фальковский – столп обороны СКА, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг.

Николишин о «России 25» и Беларуси: «Какая Суперсерия? Хотите обесценить заслуги великих мастеров, игравших в 1972-м, называя вот это Суперсерией?»

Роман Ротенберг: «Мы можем сыграть суперсерию не только с Беларусью. Готовы бросить вызов Канаде. НХЛ не отпустит игроков, могут быть другие канадцы»