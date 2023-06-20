Ротенберг о матчах с Беларусью: «Название «Суперсерия» придумал народ. Мы не сравниваем себя с Канадой и Суперсерией-1972, делаем свою серию»

Теги СКА болельщики Андрей Николишин Сборная Канады по хоккею НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею суперсерия КХЛ Роман Ротенберг Степан Фальковский Матч ТВ Егор Шарангович сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что болельщики назвали Суперсерией матчи «России 25» с Беларусью.

– Вас удивило мнение Андрея Николишина в ютубе, когда он жестко проехался по матчам с белорусами? Ему не понравилось, что там фигурировало слово «Суперсерия».

– Каждый имеет право на свое мнение. Я думаю, просто у Андрея Николишина не было всей информации по нашему туру.

Вообще, название «Суперсерия» придумал народ, который смотрел эти матчи. А вы знаете, что многие болельщики путешествовали вслед за нашей сборной? Они летали по городам за нами, проехали весь тур. Это была большая группа из 200-300 человек.

Все видели накал борьбы. Мы же не сравниваем себя с Канадой и Суперсерией-1972. Мы делаем свою серию. И мы видим отзывы людей. Народ просто в восторге от этой серии. И если народ хочет называть это Суперсерией – это право народа. А мы должны делать то, чтобы это был хоккей высочайшего уровня.

И он таким был. Сборная Беларуси не просто так выиграла кубок в Москве в декабре. Нашей задачей было показать сборной Беларуси, что сборная России – это сборная России. И мы должны были хорошо провести эти матчи. Восемь игр с белорусами, одна – с Казахстаном. И мы были обязаны в этой серии победить за явным преимуществом. Что мы и сделали против белорусов со счетом 6-2.

При этом надо отдать должное сборной Беларуси. Она очень хорошо развивается, сильно играет в хоккей. Мы делаем много совместных вещей, они используют какие-то наши методики. И вы видите новых звездочек, которые у них все больше появляются. Например, Егор Шарангович играет в НХЛ на высоком уровне. Степан Фальковский – столп обороны СКА, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг.

Николишин о «России 25» и Беларуси: «Какая Суперсерия? Хотите обесценить заслуги великих мастеров, игравших в 1972-м, называя вот это Суперсерией?»

Роман Ротенберг: «Мы можем сыграть суперсерию не только с Беларусью. Готовы бросить вызов Канаде. НХЛ не отпустит игроков, могут быть другие канадцы»

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22 комментария

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Ебздрогыч
Знал бы Рома, что о нем на самом деле думает народ - охренел бы!
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Bartez1986
Рома несёт суперхрень
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Aleksey Novikov
Супертренер суперсборной в суперсерии с суперрезультатом
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Aleksey Novikov
Ответ Ебздрогыч
Знал бы Рома, что о нем на самом деле думает народ - охренел бы!
знает наверное, но ему от этого не горячо ни холодно.
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Амфитрион
Роман как будто испытывает, сколько еще этой лживой бредятины можно вываливать. И ведь бесконечно, мнение того самого народа просто не имеет значение. Как же все у нас прогнило...
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Mohnatiy
Народ про Ротана и его идеи другие вещи придумывает, просто ему не сообщают.
+6
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Б81
У меня ни один из знакомых, кто интересуется хоккеем не смотрел эту серию от йозе,ни один..
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несахар
это когда матчи между сборными россии и беларусь народ начал называть суперсерией? вциом так сообщил?
+5
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42mk@
Дурачками то людей не выставляйте. Ездило 200-300 людей за деньги федерации, обычная практика. Вряд-ли кто то бы поехал за свои кататься на товарняки.
+4
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Snow11
"Он еще танцует?"-(с) к/ф Собачье сердце
+4
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Marcus Varro
Нормальные люди называют это «товарищеские матчи», никакие приставки супер- мега- не меняют смысла таких игр. И это игры исключительно для развлечения Ротенберга и для таких его сладких речей.
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Фанат Сан-Марино
Раскумарило Ромку
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avcgloronalduMU
народ такую чушь не придумывал, это либо фхр, либо букмекеры ради пиара игр
вот его плющит лозунгами победобесия)
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Иннокентий Кокс
Роман собрал всех слуг, дворовых, охрану, гарем и спросил: "А не является ли это суперсерией?"
- Да, наш господин, - ответил народ.
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Safkzn
весь мир следил за этой супер-серией!!! уделали нхл этот по-полной, а чего думаете сборную по хоккею не допускают до чм и ои?! боятся они шибко нашей сборной во главе с Романом Борисовичем!!!
+1
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Олег
Сам себе придумал сборную России 25 и радуются и теперь тешит своё самолюбие.
🥳🥳🥳
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несахар
суперобсерия?
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Melnikov1968
Народ просто стебанулся насчет суперсерии. Но так как у Ротенберга чувство юмора отсутствует, он это принял за чистую монету.
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Валера Синюков
Народ такое сказать не мог,это раз, во вторых это была не сборная России 25, а Питерский СКА 25 усиленный двумя или тремя игроками других команд, вообщем это была увесилительная, товарищеская прогулка по городам России, с нашими братьями из Белоруссии, во славу Ромы Ротенберга.
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Я видел дриблинг Арбелоа
А конкретно мальчик по имени Майкл Оливер. И кто скажет, что он не народ?
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Сергей Орлов
"Я и есть народ", добавил Ротенберг.
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