Ротенберг о словах Дзюбы про СКА: «Он просто обижен на Санкт-Петербург. Когда он играл за «Зенит», говорил по-другому»

Роман Ротенберг считает, что футболист «Локомотива» Артем Дзюба обижен на Санкт-Петербург.

– недавно сказал, что СКА по примеру «Зенита» не сможет пять раз подряд стать чемпионом. И вообще гегемон в – это . Как переломить общественное мнение?

– Время покажет. На самом деле Дзюба просто обижен на Санкт-Петербург. Когда он здесь играл за «Зенит», то говорил все по-другому. Я с ним много раз общался, он приходил на наши матчи СКА.

Но теперь у Дзюбы есть сильная обида на Санкт-Петербург, потому что он не играет больше за «Зенит». Тут все понятно.

Каждый имеет право на свое мнение, но личного тут ничего нет. Все покажет время. Надо идти к своей цели шаг за шагом, стремясь к победе на каждом уровне. Мы же говорим про наши детские школы, как развивается наша академия СКА. И наша молодежная команда должна побеждать, и наша система должна везде обыгрывать конкурентов.

Так и в КХЛ – СКА должен стремиться к тому, чтобы побеждать в каждом матче. Каждый год мы стремимся выиграть . У нас уже есть два Кубка Гагарина, три Кубка Континента. И мы гордимся этим. Это серьезнейший результат.

Да, мы идем наравне с ЦСКА где-то там, мы близко. Но мы сейчас делаем все возможное, чтобы сделать шаг вперед – и обойти ЦСКА. Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче. И пусть Дзюба говорит что угодно. Но лед покажет, кто прав, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг о 5-м чемпионстве «Зенита» подряд: «Миллер уделяет большое внимание футболу и хоккею. СКА будет стремиться догнать и обогнать»