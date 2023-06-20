Ротенберг о словах Дзюбы про СКА: «Он просто обижен на Санкт-Петербург. Когда он играл за «Зенит», говорил по-другому»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба ЦСКА СКА премьер-лига Россия детский футбол КХЛ Кубок Гагарина Кубок Континента Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг считает, что футболист «Локомотива» Артем Дзюба обижен на Санкт-Петербург.

– Артем Дзюба недавно сказал, что СКА по примеру «Зенита» не сможет пять раз подряд стать чемпионом. И вообще гегемон в КХЛ – это ЦСКА. Как переломить общественное мнение?

– Время покажет. На самом деле Дзюба просто обижен на Санкт-Петербург. Когда он здесь играл за «Зенит», то говорил все по-другому. Я с ним много раз общался, он приходил на наши матчи СКА.

Но теперь у Дзюбы есть сильная обида на Санкт-Петербург, потому что он не играет больше за «Зенит». Тут все понятно.

Каждый имеет право на свое мнение, но личного тут ничего нет. Все покажет время. Надо идти к своей цели шаг за шагом, стремясь к победе на каждом уровне. Мы же говорим про наши детские школы, как развивается наша академия СКА. И наша молодежная команда должна побеждать, и наша система должна везде обыгрывать конкурентов.

Так и в КХЛ – СКА должен стремиться к тому, чтобы побеждать в каждом матче. Каждый год мы стремимся выиграть Кубок Гагарина. У нас уже есть два Кубка Гагарина, три Кубка Континента. И мы гордимся этим. Это серьезнейший результат.

Да, мы идем наравне с ЦСКА где-то там, мы близко. Но мы сейчас делаем все возможное, чтобы сделать шаг вперед – и обойти ЦСКА. Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче. И пусть Дзюба говорит что угодно. Но лед покажет, кто прав, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг о 5-м чемпионстве «Зенита» подряд: «Миллер уделяет большое внимание футболу и хоккею. СКА будет стремиться догнать и обогнать»

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15 комментариев

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HI MARS
Ротенберги просто обижены на россиян,везде пытаются обворовать простой народ
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rarrih
А не кажется ли что он до этого «поддерживал» СКА из-за того что жил в Питере. Теперь он свободен и может говорить то что хочет, учтивая что он с Москвы, то логичнее будет топить за московский хоккейный клуб
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Mixalblch
Господи, опять он в новостях. Остановите этот поток
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Dimasick89
пока что Рома говорит все что угодно, а Дзюба по факту сказал, в хоккее сложнее выигрывать каждый год
+5
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_Nastya_
Я тоже не верю, что СКА возьмёт сейчас Кубок Гагарина пять раз подряд, я тоже обижена на Санкт-Петербург?! 👀
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Vasyamarch91
Вот эти двое друг друга стоят. Дзюба выглядит умнее хоть кого-то
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Bashibuzuck
Дзюба обижен на всех, особенно на людей, которые видосы в сеть сливают😁
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Геннадий Тимченко
Ответ HI MARS
Ротенберги просто обижены на россиян,везде пытаются обворовать простой народ
почему спортс постоянно цитирует этого чудака, имеющего гражданства двух недружественных РФ стран❓🤔 Свищев с Титюшкиным уже подготовили депутатские запросы "куда следует"❓🧐
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Олег
Хоть не больно нравится Артём, но тут я его полностью поддерживаю. А Рома это редкий #####. Который медленно уничтожает СКА...
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Спартак Уокер
Артём обижен почти на все клубы РПЛ
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Мукунку хороший
Друг друга стоят.. Отвратительны оба..
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banchik1
Ответ HI MARS
Ротенберги просто обижены на россиян,везде пытаются обворовать простой народ
Обижены? Да они, уверен, счастливы такому народу, позволяющему безнаказанно доить себя этой прожжённой семейке.
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Дмитрий Турецкий
Ответ Mixalblch
Господи, опять он в новостях. Остановите этот поток
поток ####оизлияния
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Rudenzik
Ответ _Nastya_
Я тоже не верю, что СКА возьмёт сейчас Кубок Гагарина пять раз подряд, я тоже обижена на Санкт-Петербург?! 👀
Да, потому что не играете за Зенит
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