Агент Хилла: «Сделаем все возможное, чтобы подписать контракт с «Вегасом»

Теги НХЛ Вегас Эдин Хилл Хоккей

Агент Эдина Хилла высказался о будущем вратаря в «Вегасе».

Голкипер может выйти на рынок неограниченно свободных агентов после завершения контракта с зарплатой 2,17 млн долларов в год.

«Мы, конечно, собираемся сделать все возможное, чтобы подписать контракт с «Вегасом».

Я думаю, что это всегда является целью, когда парню нравится в каком-то месте.

Мы также следим за всем остальным, но если мы сможем добиться успеха в Вегасе, это было бы лучше всего, верно?» – сказал Джерри Йоханссон. 

Агент добавил, что они изучают ситуацию в НХЛ и будут готовы, если не удастся договориться с «Вегасом». Но при прочих равных условиях они надеются продлить контракт Хилла с «Голден Найтс».

27-летний голкипер выиграл Кубок Стэнли-2023 в составе «Вегаса».

Вратарь «Вегаса» Хилл может рассчитывать на зарплату 4 млн долларов в год по новому контракту

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3 комментария

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ротозей
Глупец, какой к чертям вегас! Выходить на рынок и ловить большую рыбу. КС уже есь, теперь пора бы хорошенечко подзаработать!
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Jamie Redknapp
Если подпишут то это будет ошибкой Вегаса. Хилл типичный калиф на час (в новой истории лиги таких достаточно много, Биннингтон, Мюррей, Ниеми), будет правильно составить вратарскую бригаду из Томпсона и Броссуа. А Хиллу посоветовать найти новую команду, благо охотников на него сейчас будет много.
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curdboy
Ответ Jamie Redknapp
Если подпишут то это будет ошибкой Вегаса. Хилл типичный калиф на час (в новой истории лиги таких достаточно много, Биннингтон, Мюррей, Ниеми), будет правильно составить вратарскую бригаду из Томпсона и Броссуа. А Хиллу посоветовать найти новую команду, благо охотников на него сейчас будет много.
Подпишется он, значит, с условными Королями и в следущем сезоне выбьет Вегас из КС)) будет эпично)))
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