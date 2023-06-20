Агент Хилла: «Сделаем все возможное, чтобы подписать контракт с «Вегасом»

Агент Эдина Хилла высказался о будущем вратаря в «Вегасе».

Голкипер может выйти на рынок неограниченно свободных агентов после завершения контракта с зарплатой 2,17 млн долларов в год.

«Мы, конечно, собираемся сделать все возможное, чтобы подписать контракт с «Вегасом».

Я думаю, что это всегда является целью, когда парню нравится в каком-то месте.

Мы также следим за всем остальным, но если мы сможем добиться успеха в Вегасе, это было бы лучше всего, верно?» – сказал Джерри Йоханссон.

Агент добавил, что они изучают ситуацию в и будут готовы, если не удастся договориться с «Вегасом». Но при прочих равных условиях они надеются продлить контракт с «Голден Найтс».

27-летний голкипер выиграл Кубок Стэнли-2023 в составе «Вегаса».

Вратарь «Вегаса» Хилл может рассчитывать на зарплату 4 млн долларов в год по новому контракту