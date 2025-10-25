Дмитрий Губерниев: «Видно, как в СКА все обескуражены: тренер, руководство, болельщики. Это не та игра и не те результаты, которые планировались при смене тренеров»
Дмитрий Губерниев оценил игру СКА при Игоре Ларионове.
Петербургская команда обыграла «Сочи» (8:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«С эмоциональной точки зрения победа СКА над «Сочи» хорошая, Игорь Ларионов был доволен.
Но чтобы переломить ситуацию, конечно, нужно обыгрывать очень серьезных соперников. Видно, как в СКА все обескуражены: и тренер, и руководство, и болельщики.
Все‑таки это не та игра и не те результаты, которые планировались при смене тренерского состава. Теперь важно закрепить успех.
Если получится – Ларионов продолжит работать, если нет – я ему не завидую», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
СКА разорвал «Сочи» – 8:1! Помог разговор в раздевалке без Ларионова
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости