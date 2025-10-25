Дмитрий Губерниев: «Видно, как в СКА все обескуражены: тренер, руководство, болельщики. Это не та игра и не те результаты, которые планировались при смене тренеров»

Дмитрий Губерниев оценил игру СКА при Игоре Ларионове.

Петербургская команда обыграла «Сочи» (8:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«С эмоциональной точки зрения победа СКА над «Сочи » хорошая, Игорь Ларионов был доволен.

Но чтобы переломить ситуацию, конечно, нужно обыгрывать очень серьезных соперников. Видно, как в СКА все обескуражены: и тренер, и руководство, и болельщики.

Все‑таки это не та игра и не те результаты, которые планировались при смене тренерского состава. Теперь важно закрепить успех.

Если получится – Ларионов продолжит работать, если нет – я ему не завидую», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

СКА разорвал «Сочи» – 8:1! Помог разговор в раздевалке без Ларионова