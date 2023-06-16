Хеллибак хочет оклад Василевского – 9,5 млн долларов в год. В НХЛ задаются вопросом, нужно ли тратить столько денег на вратаря на фоне победы Хилла с «Вегасом»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Вегас Андрей Василевский Виннипег Коннор Хеллибак Эдин Хилл Хоккей

Коннор Хеллибак хочет такую же зарплату, как у Андрея Василевского.

Голкипер «Виннипега» дал понять, что хотел бы сменить клуб. Он отверг идею подписания нового соглашения с «Джетс».

Действующий контракт 30-летнего Коннора Хеллибака с зарплатой 6,166 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

Стало известно, что запросы голкипера по новому договору сравнимы с окладом вратаря «Тампы» Андрея Василевского, кэпхит которого составляет 9,5 миллиона долларов.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн передал детали разговора с одним из руководителей клуба НХЛ, который задался вопросом о том, есть ли смысл занимать такое количество места в платежной ведомости голкиперу в современных условиях, особенно на фоне того, как «Вегас» выиграл Кубок Стэнли с голкипером Эдином Хиллом.

Хеллибак провел 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.

В сезоне-2019/20 американец выиграл «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата.

13 комментариев

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SeRgE23
Чашка Хилла сыграла не в пользу Хеллибака. Вот если бы чашку взяла Флорида, и героем был бы Боб. То хотелки на зп в 9.5 ляма были бы актуальны, сейчас действительно - нужно ли переплачивать за кипера такие бабки…
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*MVP*
Ответ SeRgE23
Чашка Хилла сыграла не в пользу Хеллибака. Вот если бы чашку взяла Флорида, и героем был бы Боб. То хотелки на зп в 9.5 ляма были бы актуальны, сейчас действительно - нужно ли переплачивать за кипера такие бабки…
самое забавное, что все почему-то смотрят на победу Хилла и кричат о том, что для Чашки уже и не особо нужен топ-кипер, забывая о том, что пример Боба намного показательнее - топ-вратарь в форме может почти в соло протащить команду в финал. а проиграли Вегасу, у которого и защита, и нападение сильнее флоридского, явно не из-за Боба
+8
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Spit@ma
Так два сезона подряд команды со средними вратарями берут кубок. Тенденция…
+7
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+6
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Vasily Banov
Такой контракт для вратаря — сразу приговор клубу. Хелли должен поумерить аппетиты, если помимо денег он хочет что-нибудь выиграть ещё
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gukmamop
Да что так слабо, пусть сразу зарплату Бобровского требует!)
+2
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5kywn5cddd
Не дадут ему 9,5 мб 8- 8,5
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Direct free kick
Ссылаться на Хилла - типичная ошибка выжившего
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SeRgE23
Ответ *MVP*
самое забавное, что все почему-то смотрят на победу Хилла и кричат о том, что для Чашки уже и не особо нужен топ-кипер, забывая о том, что пример Боба намного показательнее - топ-вратарь в форме может почти в соло протащить команду в финал. а проиграли Вегасу, у которого и защита, и нападение сильнее флоридского, явно не из-за Боба
Согласен с твоими словами. Но мы не знаем как мыслят ген менеджеры клубов. И вполне можно предположить, что тренд на крутого кипера ( аля Василевский) без которого не взять чашку сейчас будет стоять под сомнениями. До следующего сезона, когда какой нибудь кипер не затащит чашку
+1
0
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TimGI86
Ответ SeRgE23
Чашка Хилла сыграла не в пользу Хеллибака. Вот если бы чашку взяла Флорида, и героем был бы Боб. То хотелки на зп в 9.5 ляма были бы актуальны, сейчас действительно - нужно ли переплачивать за кипера такие бабки…
Да это обычный инсайд, для того, чтобы агентству снизить требования, все зарплату получают за регулярку, и оклады сравниваются за результаты в регулярке
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DimaNN
Ответ SeRgE23
Согласен с твоими словами. Но мы не знаем как мыслят ген менеджеры клубов. И вполне можно предположить, что тренд на крутого кипера ( аля Василевский) без которого не взять чашку сейчас будет стоять под сомнениями. До следующего сезона, когда какой нибудь кипер не затащит чашку
Мыслят они, наверняка по-разному.. Кто то готов будет вложиться в классного кипера.. А кто-то нет. Я очень сомневаюсь что пойдёт какой то единичный тренд.. Хотя, в любом случае, будет интересно посмотреть на работу менеджеров в межсезонье...
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5kywn5cddd
Ответ Лорд раздевалки 1
Так василевски тоже весьма средний вара. зря чишо листья тому пятерку за матч в среднем накидывали 2 года подряд
Он будет в зале славы в Торонто думаешь?
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j_jms
Ответ Vasily Banov
Такой контракт для вратаря — сразу приговор клубу. Хелли должен поумерить аппетиты, если помимо денег он хочет что-нибудь выиграть ещё
С зарплатой 8- 9 полно защитников в лиге, и ничего. Никакого приговора. Да и Бобровский в этом плове не был палачем Флориды.
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