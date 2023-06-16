Хеллибак хочет оклад Василевского – 9,5 млн долларов в год. В НХЛ задаются вопросом, нужно ли тратить столько денег на вратаря на фоне победы Хилла с «Вегасом»
Коннор Хеллибак хочет такую же зарплату, как у Андрея Василевского.
Голкипер «Виннипега» дал понять, что хотел бы сменить клуб. Он отверг идею подписания нового соглашения с «Джетс».
Действующий контракт 30-летнего Коннора Хеллибака с зарплатой 6,166 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.
Стало известно, что запросы голкипера по новому договору сравнимы с окладом вратаря «Тампы» Андрея Василевского, кэпхит которого составляет 9,5 миллиона долларов.
Инсайдер Пьер ЛеБрюн передал детали разговора с одним из руководителей клуба НХЛ, который задался вопросом о том, есть ли смысл занимать такое количество места в платежной ведомости голкиперу в современных условиях, особенно на фоне того, как «Вегас» выиграл Кубок Стэнли с голкипером Эдином Хиллом.
Хеллибак провел 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.
В сезоне-2019/20 американец выиграл «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата.
13 комментариев