Хеллибак хочет оклад Василевского – 9,5 млн долларов в год. В НХЛ задаются вопросом, нужно ли тратить столько денег на вратаря на фоне победы Хилла с «Вегасом»

Коннор Хеллибак хочет такую же зарплату, как у Андрея Василевского.

Голкипер « » дал понять, что хотел бы сменить клуб. Он отверг идею подписания нового соглашения с «Джетс».

Действующий контракт 30-летнего с зарплатой 6,166 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

Стало известно, что запросы голкипера по новому договору сравнимы с окладом вратаря « » Андрея Василевского, кэпхит которого составляет 9,5 миллиона долларов.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн передал детали разговора с одним из руководителей клуба НХЛ, который задался вопросом о том, есть ли смысл занимать такое количество места в платежной ведомости голкиперу в современных условиях, особенно на фоне того, как « » выиграл Кубок Стэнли с голкипером Эдином Хиллом.

Хеллибак провел 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате , пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.

В сезоне-2019/20 американец выиграл «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата.