Хилл – 1-й вратарь с 2012 года, обыгравший двукратного обладателя «Везины» в решающем матче финала Кубка Стэнли

Эдин Хилл – 1-й вратарь с 2012 года, обыгравший двукратного обладателя «Везины» в финале.

Голкипер помог « » победить «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1).

В решающем матче (9:3) 27-летний вратарь «Голден Найтс» отразил 32 броска из 35.

Ворота «Флориды» защищал , выигравший «Везина Трофи» в 2013 и 2017 годах. Приз вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата.

стал 1-м вратарем с 2012 года, одержавшим решающую победу в Кубке Стэнли против двукратного обладателя «Везина Трофи».

В плей-офф-2012 Джонатан Куик переиграл в 6-м матче финала.

С сезона-1981/82 было еще 2 таких случая. В 2000 году Бродер победил Эда Белфора, а в 1999 году Белфор переиграл .

Неожиданный герой Кубка Стэнли – вратарь «Вегаса». Пришел бэкапом перед сезоном, стал основным из-за травм конкурентов