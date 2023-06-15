Хилл – 1-й вратарь с 2012 года, обыгравший двукратного обладателя «Везины» в решающем матче финала Кубка Стэнли
Эдин Хилл – 1-й вратарь с 2012 года, обыгравший двукратного обладателя «Везины» в финале.
Голкипер помог «Вегасу» победить «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1).
В решающем матче (9:3) 27-летний вратарь «Голден Найтс» отразил 32 броска из 35.
Ворота «Флориды» защищал Сергей Бобровский, выигравший «Везина Трофи» в 2013 и 2017 годах. Приз вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата.
Хилл стал 1-м вратарем с 2012 года, одержавшим решающую победу в Кубке Стэнли против двукратного обладателя «Везина Трофи».
В плей-офф-2012 Джонатан Куик переиграл Мартина Бродера в 6-м матче финала.
С сезона-1981/82 было еще 2 таких случая. В 2000 году Бродер победил Эда Белфора, а в 1999 году Белфор переиграл Доминика Гашека.
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