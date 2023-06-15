Хилл – 1-й вратарь с 2012 года, обыгравший двукратного обладателя «Везины» в решающем матче финала Кубка Стэнли

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Мартин Бродер Эд Белфор Доминик Гашек НХЛ Джонатан Куик Вегас Эдин Хилл Хоккей

Эдин Хилл – 1-й вратарь с 2012 года, обыгравший двукратного обладателя «Везины» в финале.

Голкипер помог «Вегасу» победить «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1). 

В решающем матче (9:3) 27-летний вратарь «Голден Найтс» отразил 32 броска из 35.

Ворота «Флориды» защищал Сергей Бобровский, выигравший «Везина Трофи» в 2013 и 2017 годах. Приз вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата.

Хилл стал 1-м вратарем с 2012 года, одержавшим решающую победу в Кубке Стэнли против двукратного обладателя «Везина Трофи».

В плей-офф-2012 Джонатан Куик переиграл Мартина Бродера в 6-м матче финала.

С сезона-1981/82 было еще 2 таких случая. В 2000 году Бродер победил Эда Белфора, а в 1999 году Белфор переиграл Доминика Гашека.

Неожиданный герой Кубка Стэнли – вратарь «Вегаса». Пришел бэкапом перед сезоном, стал основным из-за травм конкурентов

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Ну, в принципе здесь Боба сравнивают с Бродером, а Бродера с Белфором, а Белфора с Гашеком, неплохо)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
curdboy
Ответ АРХАТ
Хватит уже высасывать новости и измываться над Бобом.
это, получается, в НХЛ над ним измываются)) а спортс просто переводит))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fullhouse
Эх, жаль Бобр не переиграл Куика в каком-нибудь финале, вот была бы цепочка☻️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Хватит уже высасывать новости и измываться над Бобом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий