Вратарь «Вегаса» Хилл может рассчитывать на зарплату 4 млн долларов в год по новому контракту

Эдин Хилл может претендовать на зарплату 4 миллиона долларов по новому контракту.

27-летний голкипер выиграл Кубок Стэнли в составе « ».

стал первым номером команды по ходу плей-офф, проведя в итоге 16 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, пропуская в среднем 2,17 шайбы и отражая 93,2% бросков.

Вратарь может выйти на рынок неограниченно свободных агентов после завершения контракта с зарплатой 2,17 миллиона долларов в год.

По новому соглашению, как ожидается, Хилл может рассчитывать на оклад в размере четырех миллионов долларов в год.