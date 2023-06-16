Вратарь «Вегаса» Хилл может рассчитывать на зарплату 4 млн долларов в год по новому контракту
Эдин Хилл может претендовать на зарплату 4 миллиона долларов по новому контракту.
27-летний голкипер выиграл Кубок Стэнли в составе «Вегаса».
Эдин Хилл стал первым номером команды по ходу плей-офф, проведя в итоге 16 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, пропуская в среднем 2,17 шайбы и отражая 93,2% бросков.
Вратарь может выйти на рынок неограниченно свободных агентов после завершения контракта с зарплатой 2,17 миллиона долларов в год.
По новому соглашению, как ожидается, Хилл может рассчитывать на оклад в размере четырех миллионов долларов в год.
Как фан СХ скажу, что когда Хилл приходил в команду, то были на него надежды, но Раймер оказался лучше.
Хилл молодец, что смог так ситуация выкрутить в свою сторону, когда он номинально был даже не вторым вратарем в Вегасе.