Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff. Барбашев – 9-й, Тарасенко – 13-й, Дадонов – 16-й
Дмитрий Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff.
31-летний защитник выйдет на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля.
Согласно прогнозу AFP Analytics, он может получить контракт на 5 лет с кэпхитом 6,25 миллиона долларов.
Портал Daily Faceoff представил список 50 лучших свободных агентов.
Топ-10 выглядит так:
1. з Дмитрий Орлов («Бостон»).
2. н Тайлер Бертуцци («Бостон»). Прогноз – контракт на 6 лет с кэпхитом 5,25 млн долларов.
3. н Джей Ти Комфер («Колорадо»). Прогноз – 5 лет, 5,3 млн.
4. з Райан Грейвс («Нью-Джерси»). Прогноз – 5 лет, 5,1 млн.
5. н Алекс Киллорн («Тампа»). Прогноз – 4 года, 5,25 млн.
6. н Майкл Бантинг («Торонто»). Прогноз – 5 лет, 5,25 млн.
7. н Райан О’Райлли («Торонто»). Прогноз – 3 года, 5,5 млн.
8. н Патрик Кэйн («Рейнджерс»). Прогноз – 3 года, 5,75 млн.
9. н Иван Барбашев («Вегас»). Прогноз – 4 года, 4,2 млн.
10. в Эдин Хилл («Вегас»). Прогноз – 2 года, 3,3 млн.
В список попали еще три россиянина – нападающий Владимир Тарасенко («Рейнджерс») занял 13-е место (прогноз – 3 года, 5 млн), нападающий Евгений Дадонов («Даллас») – 16-е (прогноз – 1 год, 1,9 млн), вратарь Семен Варламов («Айлендерс») – 27-е (прогноз – 2 года, 2,75 млн).
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