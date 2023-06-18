Генменеджер «Флайерс» об обменах: «Легко сказать: «Да, я хочу быть активным». Но всегда нужен партнер по танцу, иногда – два»

Генменеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался о возможных обменах.

Недавно клуб обменял защитника Ивана Проворова в «Коламбус» в сделке с участием «Лос-Анджелеса» и получил трех игроков и три драфт-пика.

Клуб теперь располагает двумя выборами в первом раунде драфта НХЛ-2023 – 7-м и 22-м.

«Получение еще одного выбора в первом раунде воодушевило наш скаутский отдел.

Я не знаю, насколько активным буду дальше. Легко сказать: «Да, я хочу быть активным». Но всегда нужен партнер по танцу, иногда – два, как в прошлой сделке, – чтобы что-то произошло.

Мы постараемся что-то сделать, иногда это получается, иногда – нет», – сказал в подкасте Ray and Dregs.

Среди кандидатов на обмен называются форварды «Флайерс» Кевин Хейс и , защитник Тони Деанджело и вратарь .