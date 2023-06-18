Генменеджер «Флайерс» об обменах: «Легко сказать: «Да, я хочу быть активным». Но всегда нужен партнер по танцу, иногда – два»
Генменеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался о возможных обменах.
Недавно клуб обменял защитника Ивана Проворова в «Коламбус» в сделке с участием «Лос-Анджелеса» и получил трех игроков и три драфт-пика.
Клуб теперь располагает двумя выборами в первом раунде драфта НХЛ-2023 – 7-м и 22-м.
«Получение еще одного выбора в первом раунде воодушевило наш скаутский отдел.
Я не знаю, насколько активным буду дальше. Легко сказать: «Да, я хочу быть активным». Но всегда нужен партнер по танцу, иногда – два, как в прошлой сделке, – чтобы что-то произошло.
Мы постараемся что-то сделать, иногда это получается, иногда – нет», – сказал Бриэр в подкасте Ray and Dregs.
Среди кандидатов на обмен называются форварды «Флайерс» Кевин Хейс и Скотт Лоутон, защитник Тони Деанджело и вратарь Картер Харт.
Это будут Нёрс и Пуарье?)