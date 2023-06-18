Генменеджер «Флайерс» об обменах: «Легко сказать: «Да, я хочу быть активным». Но всегда нужен партнер по танцу, иногда – два»

Теги возможные переходы Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ драфт НХЛ Кевин Хэйс Скотт Лоутон Энтони Деанджело Картер Харт Хоккей

Генменеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался о возможных обменах.

Недавно клуб обменял защитника Ивана Проворова в «Коламбус» в сделке с участием «Лос-Анджелеса» и получил трех игроков и три драфт-пика. 

Клуб теперь располагает двумя выборами в первом раунде драфта НХЛ-2023 – 7-м и 22-м. 

«Получение еще одного выбора в первом раунде воодушевило наш скаутский отдел. 

Я не знаю, насколько активным буду дальше. Легко сказать: «Да, я хочу быть активным». Но всегда нужен партнер по танцу, иногда – два, как в прошлой сделке, – чтобы что-то произошло.

Мы постараемся что-то сделать, иногда это получается, иногда – нет», – сказал Бриэр в подкасте Ray and Dregs.

Среди кандидатов на обмен называются форварды «Флайерс» Кевин Хейс и Скотт Лоутон, защитник Тони Деанджело и вратарь Картер Харт.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gangstarr
А Конечного уже не меняют ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Филадельфия удивительная команда,до сих пор сохранила 2 пика первого раунда драфта 2013
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
Ответ ротозей
Клуб теперь располагает двумя выборами в первом раунде драфта НХЛ-2013 – 7-м и 22-м. Это будут Нёрс и Пуарье?)
драфт 2013 - назад в будущее😆
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ротозей
Клуб теперь располагает двумя выборами в первом раунде драфта НХЛ-2013 – 7-м и 22-м.

Это будут Нёрс и Пуарье?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gangstarr
Ответ Фёдор Кузнецов
Филадельфия удивительная команда,до сих пор сохранила 2 пика первого раунда драфта 2013
7 пик 13 года Дарнелл Медсестра, выбор в стиле филли 😀😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ gangstarr
7 пик 13 года Дарнелл Медсестра, выбор в стиле филли 😀😀
22 номер вообще Эрик Пуарье , экс игрок Динамо Рига с 8 играми в НХЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий