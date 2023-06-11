«Филадельфия» отказалась обменять Лоутона за поздний выбор в первом раунде драфта

«Филадельфия» отклонила предложение по обмену Скотта Лоутона.

Ранее появилась информация о том, что команды НХЛ проявляют интерес к нападающему, но «Флайерс» могут совершить сделку только в случае подходящего предложения.

Также стало известно, что « » отказалась от предложения, в котором клубу предлагали выбор в конце первого раунда драфта.

Контракт 29-летнего с зарплатой 3 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Форвард набрал 43 (18+25) балла за результативность в 78 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.