«Филадельфия» отказалась обменять Лоутона за поздний выбор в первом раунде драфта
«Филадельфия» отклонила предложение по обмену Скотта Лоутона.
Ранее появилась информация о том, что команды НХЛ проявляют интерес к нападающему, но «Флайерс» могут совершить сделку только в случае подходящего предложения.
Также стало известно, что «Филадельфия» отказалась от предложения, в котором клубу предлагали выбор в конце первого раунда драфта.
Контракт 29-летнего Скотта Лоутона с зарплатой 3 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Форвард набрал 43 (18+25) балла за результативность в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
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