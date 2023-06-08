«Филадельфия» хочет получить два драфт-пика в первом раунде за Картера Харта

Теги возможные переходы Филадельфия НХЛ Картер Харт Хоккей

«Филадельфия» рассчитывает получить выборы в первом раунде драфта за Картера Харта.

Ранее появилась информация о том, что клуб из Пенсильвании ведет переговоры об обмене вратаря в другой клуб.

Сообщается, что «Филадельфия» хочет получить два выбора в первом раунде в качестве компенсации за голкипера.

Контракт 24-летнего хоккеиста с окладом 3,97 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

Картер Харт провел 55 матчей в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 90,7% бросков.

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16 комментариев

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ermol@y
Досвидули с такими требованиями
+13
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Latenight Radio
Берите Кэмпбелла и второй пик
+7
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Белый офицер
Сомневаюсь что он стоит даже одного пика первого раунда.
+4
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Michael 1994
2 пика в 1 раунде этот слишком жирно за такого не стабильного вратаря , как Харт
+3
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Fjordy
Слишком жирно, претендентов поубавится.
+2
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Kirill HG
это им надо было 5 лет назад обменивать Харта с такими требованиями, но не сейчас
+2
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Dimash Balatayev
Ответ Белый офицер
Сомневаюсь что он стоит даже одного пика первого раунда.
По сравнению с Жанно, которого Тампа взяла за ...(стыдно печатать даже про это)
+2
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Джон Мщузавсех
Только смерть приходит обязательно.
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Strannix
Совсем больные?
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j-rich
Есть голкиперы, которые хоть и играют в слабых командах, но время от времени тащат команду как могут (Веймелка, Хуссо). Но это явно не про Харта, максимум один пик, за удобоваримый контракт и возраст
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upuckuH
год контракта за два первых раунда?)
Филе не везет на драфте так-то.
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Radik_2.0
губа не дура
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Белый офицер
Ответ Dimash Balatayev
По сравнению с Жанно, которого Тампа взяла за ...(стыдно печатать даже про это)
Не вижу связи между Жанно и Хартом ))
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Dimash Balatayev
Ответ Белый офицер
Не вижу связи между Жанно и Хартом ))
Связь в том, что и тот, и этот не стоят даже пик 1 раунда)))
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