«Филадельфия» хочет получить два драфт-пика в первом раунде за Картера Харта

«Филадельфия» рассчитывает получить выборы в первом раунде драфта за Картера Харта.

Ранее появилась информация о том, что клуб из Пенсильвании ведет переговоры об обмене вратаря в другой клуб.

Сообщается, что « » хочет получить два выбора в первом раунде в качестве компенсации за голкипера.

Контракт 24-летнего хоккеиста с окладом 3,97 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

провел 55 матчей в нынешнем регулярном чемпионате , пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 90,7% бросков.