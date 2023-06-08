«Филадельфия» хочет получить два драфт-пика в первом раунде за Картера Харта
«Филадельфия» рассчитывает получить выборы в первом раунде драфта за Картера Харта.
Ранее появилась информация о том, что клуб из Пенсильвании ведет переговоры об обмене вратаря в другой клуб.
Сообщается, что «Филадельфия» хочет получить два выбора в первом раунде в качестве компенсации за голкипера.
Контракт 24-летнего хоккеиста с окладом 3,97 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.
Картер Харт провел 55 матчей в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 90,7% бросков.
Филе не везет на драфте так-то.