«Филадельфия» и «Коламбус» обсуждают обмен Хэйса. «Флайерс» могут удержать часть зарплаты Кевина – 7,14 млн долларов

«Филадельфия» и «Коламбус» могут провести еще один обмен.

Между сторонами возобновились переговоры о возможном переходе нападающего в состав «Блю Джекетс».

Сообщается, что «Филадельфии», вероятно, потребуется удержать часть зарплаты хоккеиста в своей платежной ведомости, чтобы облегчить сделку, если стороны смогут договориться об условиях.

Соглашение 31-летнего Хэйса с кэпхитом 7,14 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2025/26.

Форвард набрал 54 (18+36) очка при полезности «минус 22» в 81 матче регулярного чемпионата . Хэйс занял первое место в списке лучших бомбардиров команды.

Ранее между командами состоялся обмен, по итогам которого Иван Проворов перешел в « ».