«Филадельфия» и «Коламбус» обсуждают обмен Хэйса. «Флайерс» могут удержать часть зарплаты Кевина – 7,14 млн долларов
«Филадельфия» и «Коламбус» могут провести еще один обмен.
Между сторонами возобновились переговоры о возможном переходе нападающего Кевина Хэйса в состав «Блю Джекетс».
Сообщается, что «Филадельфии», вероятно, потребуется удержать часть зарплаты хоккеиста в своей платежной ведомости, чтобы облегчить сделку, если стороны смогут договориться об условиях.
Соглашение 31-летнего Хэйса с кэпхитом 7,14 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2025/26.
Форвард набрал 54 (18+36) очка при полезности «минус 22» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. Хэйс занял первое место в списке лучших бомбардиров команды.
Ранее между командами состоялся обмен, по итогам которого Иван Проворов перешел в «Коламбус».
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