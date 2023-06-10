Обмен Харта из «Филадельфии» затруднен из-за расследования секс-скандала с участием победителей МЧМ-2018 (Фрэнк Серавалли)

Обмен Картера Харта из «Филадельфии» затруднен из-за расследования секс-скандала в Канаде.

Об этом сообщил инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

«Я говорил со многими командами в лиге о . Кое-что не было сказано публично, но определенно подразумевается. Многие с подозрением относятся к связи игрока с молодежной сборной Канады в 2018 году. Зная, что расследование не завершено, что может быть какое-то наказание, они не могут этого не учитывать. Никто не хочет рисковать.

Я ничего не говорю о том, что Харт как-то причастен. Это касается всех, кто был в той команде. Есть генменеджеры, которые сомневаются. И это может затруднить обмен с участием Харта, пока не будет ясности в этом вопросе», – сказал Серавалли.

Ранее стало известно, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Федерация хоккея Канады столкнулась с критикой из-за создания фондов для выплат по искам о сексуальных домогательствах и насилии, а также для оплаты услуг юристов, ведущих эти дела. С 1989 года по таким заявлениям было выплачено в общей сложности около 9 млн долларов.

Руководство федерации было вынуждено уйти в отставку, организация лишилась ряда спонсоров. Также было инициировано новое расследование инцидента, которое на данный момент не завершено.