«Салават» все еще не подписал Хо-Сэнга. Форвард пока не дал клубу окончательный ответ («Бизнес Online»)

«Салават Юлаев» все еще не подписал контракт с форвардом Джошем Хо-Сэнгом.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«В апреле «Салават» достиг с канадцем устной договоренности, в том числе и на уменьшение зарплаты с 45 до 40 млн рублей. Понижение обусловлено тем, что Джош, пусть и по объективным причинам, ничего не показал в сезоне, пропустив весь регулярный чемпионат и играя с не долеченной травмой руки в плей-офф.

Но сохранить его в Уфе все же хотят. Хо-Сэнг – крайне одаренный хоккеист, способный на льду мыслить и действовать нестандартно. Он украшает игру команды. Но сейчас форвард дома в Канаде, а держать клубу с ним контакт, порой, бывает проблематично.

Окончательный ответ он так и не дал, и контракт еще не подписан. Поэтому нельзя исключать, что пять матчей и одна результативная передача так и останутся последним словом в « », – говорится в материале издания.