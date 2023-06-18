«Салават» все еще не подписал Хо-Сэнга. Форвард пока не дал клубу окончательный ответ («Бизнес Online»)

Теги Салават Юлаев КХЛ Джош Хо-Сэнг Хоккей

«Салават Юлаев» все еще не подписал контракт с форвардом Джошем Хо-Сэнгом.

Об этом сообщает «Бизнес Online». 

«В апреле «Салават» достиг с канадцем устной договоренности, в том числе и на уменьшение зарплаты с 45 до 40 млн рублей. Понижение обусловлено тем, что Джош, пусть и по объективным причинам, ничего не показал в сезоне, пропустив весь регулярный чемпионат и играя с не долеченной травмой руки в плей-офф.

Но сохранить его в Уфе все же хотят. Хо-Сэнг – крайне одаренный хоккеист, способный на льду мыслить и действовать нестандартно. Он украшает игру команды. Но сейчас форвард дома в Канаде, а держать клубу с ним контакт, порой, бывает проблематично.

Окончательный ответ он так и не дал, и контракт еще не подписан. Поэтому нельзя исключать, что пять матчей и одна результативная передача так и останутся последним словом Джоша в «Салавате», – говорится в материале издания. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий