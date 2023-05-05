Пашков о «Салавате»: «Умарк и Хартикайнен выиграли чемпионат Швейцарии, уровень которого не ниже КХЛ. А Уфа продлевает не их, а гастролера Хо-Сэнга»

Теги Салават Юлаев чемпионат Швейцарии КХЛ Александр Пашков Серветт Линус Умарк Теему Хартикайнен Александр Кадейкин Джош Хо-Сэнг деньги Хоккей

Александр Пашков подверг критике селекцию «Салавата Юлаева».

«Салават» прошедший чемпионат провел полумолодежным составом, но как-то смог вылететь на второе место на Востоке. Были ожидания, что Уфа поймет, как ей повезло – и наконец-то усилится.

Да, каких-то игроков третьих-четвертых звеньев «Салават» вроде подписывает, но это скорее имитация бурной деятельности. Одна только потеря Кадейкина о многом говорит.

Много лет «Салават» строился на лучших легионерах в лиге. Об экс-лидерах Уфы Умарке и Хартикайнене стали подзабывать, но пару недель назад они с какими-то там рекордами выиграли чемпионат Швейцарии, уровень которого сегодня точно не ниже, чем уровень КХЛ.

Это тревожный сигнал для болельщиков Уфы – в том плане, что они должны понимать, игроков какого уровня клуб потерял и как просел по качеству состава.

Без хорошей селекции у «Салавата» нет шансов удержать даже прошлогодние позиции. А Уфа продлевает не Умарка с Хартикайненом, а гастролера Хо-Сэнга. Могу объяснить это только тем, что в «Салавате» финансовые проблемы», – сказал олимпийский чемпион.

Материалы по теме

73 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Так они ушли потому что политическая ситуация такая
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruslanych
Стаканыч в своем репертуаре. Финнов бы не продлили, они сами ушли по политическим мотивам.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hemsky
Как я хочу возвращение финнов, как я хочу в СЮ видеть Сакари Маннинена, Сами Ватанена, Маркуса Гранлунда и Теему Хартикайнена.... и это один аргумент в пользу Баширова, ведь тот же Игорь Григоренко никогда не подпишет топ легионера (судя по его нападкам на Линуса Умарка)... ну а Андрей Зюзин вообще все продаст...
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шишкин
Можно подумать, что клуб мог сделать что-то против желания Умарка и Хартикайнена, уехавших из страны по причине, о которой все знают, но которую вслух называть нельзя… (В целом странная ситуация, не находите? Всё равно что кто-то в тесном помещении пустил шептуна - все чувствуют, но всем неудобно за сделавшего это, и потому предпочитают дышать ртом)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
Кожевников последний год из запоя не выходил?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
иногда лучше молчать, умнее будешь выглядеть
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
У Салавата наверное самые сильные-качественные легионеры во всей КХЛ были,которые и тащили команду.Без них команда стала на порядок слабее!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krasno-siniyman
Комментаторы на этой ветке видимо ее поняли о чем говорит Кожевников
Он не о том рассуждает, почему финны не играют в составе СЮ, а об уровне нынешних легов с составе Уфы
И здесь его точка зрения имеет право существовать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TomatO
Ответ strash
Ты не поверишь ))) у всех почему-то претензии к Хо ))) Даже у наших болел СЮ ))) Тупеет видимо болельщик и ИХсперты ) Я не могу вообще понять, чё все в Хо вцепились )
Я так то тоже не из самых умных. Например считаю что оставить Козлова это фатальная ошибка.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
strash
У СЮ одна проблема из двух фамилий... Баширов и Чижов... Они не удержали легов и они провалили прошлогоднюю селекцию и в этом году лажу гонят...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruslanych
Ответ Фёдор Кузнецов
Умарк нет
Ну так он сам изначально так решил, что тот сезон станет для него последним в Уфе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Meny
Никогда не понимала, зачем люди лезут в чужую кухню и пытаются там посуду мыть ?
В Уфе футбольный клуб на последнем издыхании, игроков распродал, автобус продает, игроки питаются за свой счет.
Баскетбольный клуб снялся с чемпионата, волейбольный еле дышит.
Сколько получали наши Звезды ( дай Бог им здоровья) и сколько получает тот, кого хулиган сломал в первой же игре ? Какой финн будет играть за полцены ?
Мы-то всех своих помним - и Пильстрема, и Умарка, и Торресена, только они нам теперь не по карману, Салават три месяца без зарплаты, про Торос лучше не знать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chadwiseman
Сейчас в кхл нет легионеров уровня финнов Уфы. Алло, кого подпишет Уфа? Кто к нам пойдёт?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TomatO
Ребята, я тут слегка не следил за творчеством Кожевникова. Может кто-нибудь в двух словах рассказать какие претензии у Кожи к Хо-Сенгу?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rialto 82
Болельщики Салават как раз всё понимают, но они не руководство, а руководству на клуб по хрен.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Booligan
Так они ушли потому что политическая ситуация такая
Умарк нет
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
strash
Ответ "Kuzya"
Так линус тоже в ушёл не потому что не продлили, а потому сам не хотел остаться
Линус ушел, так как его хотел Сечин, а как он отказался и хотел продлить контракт с СЮ, то тут же Роснефть вдруг сказала, что денег на СЮ нету... И Линус уехал...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TomatO
Ответ Punisher62
А каких к нему нет претензий кроме того, что он весь сезон балдел на лавке за приличное денежное вознаграждение?
"Балдел на лавке" ну это несчастный случай. В том то и дело, что по одной игре делать глобальные выводы не стоит. Как грица дадим парню второй шанс.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TomatO
Ответ srs
Сыграл 1 матч и набрал 1 очко за весь РЧ. Кожевников за то, чтобы у дорогостоящих игроков было около 68 игр и 68 очков. Или хотя бы Правильный паспорт как у Кирилла Петрова
Ясно спасибо. Вродеб ничего такого не сказал чтобы алкашом обзывали (Исключительно моё частное мнение 40 это не много.)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Punisher62
Ответ TomatO
Ребята, я тут слегка не следил за творчеством Кожевникова. Может кто-нибудь в двух словах рассказать какие претензии у Кожи к Хо-Сенгу?
А каких к нему нет претензий кроме того, что он весь сезон балдел на лавке за приличное денежное вознаграждение?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TomatO
Ответ strash
Козлов очень умный игрок был и хоккейный ум там крутой... Скажу так, по тренерской мысли он рядом с Федоровым, а вот обоймы игроков очень сильно разнятся... Он работал с той глиной, которую ему Баширов и Чижов предоставили... В начале сезона было видно, что с таким составом максимум 2 раунд плейофф... Руководство накосячило по полной тут... Подписали бесхребетного Кареева, не смогли заинтересовать Кадей, который слил плофф, ну и ряд других косяков...
Возможно, даже охотно верю, что ровня Фёдорову (правда местами Петром Ильичём прям пахло). Но останусь при своём мнении.
Кстати некоторые инсайдеры в начале сезона нам сообщали, что Козлов сам себе игроков находил. Тимкин там, ещё кто-то, но они же ему и не помогли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Ответ chadwiseman
Сейчас в кхл нет легионеров уровня финнов Уфы. Алло, кого подпишет Уфа? Кто к нам пойдёт?
Хмелевски же пошел. Есть свои плюсы НЕизвестных в рамках КХЛ игроков брать, запросы у них поскромнее. Но опять же нужно в хороших попасть и иметь забивное звено неслабее из российских игроков чтобы на что то серьезное претендовать.
В АБ вообще ни один легионер не пошел в прошлом сезоне, это разве оправдание
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
strash
Ответ Амин Манн
Ты прав в России две беды дур,,, и дороги, в Салавате два товарища, но пашков тоже прав в Салавате проблемы с финансами, они вроде и хотят кого то но денег нет))). Травят болел только
прошлый сезон более 250 осталось от недоселекции... деньги есть, просто бывают задержки и все...но они не часты, не большие и не критичные, как например с ФК Уфа... мне нравится продолжение про дураков и дорог ) если одну беду можно исправить с помощью катка, то что делать с дорогами )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СоЮз
Сейчас все могут писать всякую хрень, ещё обидней, что это трень могут читать все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shurale
Ответ hemsky
Как я хочу возвращение финнов, как я хочу в СЮ видеть Сакари Маннинена, Сами Ватанена, Маркуса Гранлунда и Теему Хартикайнена.... и это один аргумент в пользу Баширова, ведь тот же Игорь Григоренко никогда не подпишет топ легионера (судя по его нападкам на Линуса Умарка)... ну а Андрей Зюзин вообще все продаст...
Ну да. Они ну очень-очень хотели вернуться! А их взяли и послали! Забудьте про них! Никто в здравом уме не подпишет игроков, которые при первой же возможности сдриснут!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий