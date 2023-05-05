Пашков о «Салавате»: «Умарк и Хартикайнен выиграли чемпионат Швейцарии, уровень которого не ниже КХЛ. А Уфа продлевает не их, а гастролера Хо-Сэнга»
Александр Пашков подверг критике селекцию «Салавата Юлаева».
«Салават» прошедший чемпионат провел полумолодежным составом, но как-то смог вылететь на второе место на Востоке. Были ожидания, что Уфа поймет, как ей повезло – и наконец-то усилится.
Да, каких-то игроков третьих-четвертых звеньев «Салават» вроде подписывает, но это скорее имитация бурной деятельности. Одна только потеря Кадейкина о многом говорит.
Много лет «Салават» строился на лучших легионерах в лиге. Об экс-лидерах Уфы Умарке и Хартикайнене стали подзабывать, но пару недель назад они с какими-то там рекордами выиграли чемпионат Швейцарии, уровень которого сегодня точно не ниже, чем уровень КХЛ.
Это тревожный сигнал для болельщиков Уфы – в том плане, что они должны понимать, игроков какого уровня клуб потерял и как просел по качеству состава.
Без хорошей селекции у «Салавата» нет шансов удержать даже прошлогодние позиции. А Уфа продлевает не Умарка с Хартикайненом, а гастролера Хо-Сэнга. Могу объяснить это только тем, что в «Салавате» финансовые проблемы», – сказал олимпийский чемпион.
Он не о том рассуждает, почему финны не играют в составе СЮ, а об уровне нынешних легов с составе Уфы
И здесь его точка зрения имеет право существовать
В Уфе футбольный клуб на последнем издыхании, игроков распродал, автобус продает, игроки питаются за свой счет.
Баскетбольный клуб снялся с чемпионата, волейбольный еле дышит.
Сколько получали наши Звезды ( дай Бог им здоровья) и сколько получает тот, кого хулиган сломал в первой же игре ? Какой финн будет играть за полцены ?
Мы-то всех своих помним - и Пильстрема, и Умарка, и Торресена, только они нам теперь не по карману, Салават три месяца без зарплаты, про Торос лучше не знать.
Кстати некоторые инсайдеры в начале сезона нам сообщали, что Козлов сам себе игроков находил. Тимкин там, ещё кто-то, но они же ему и не помогли.
В АБ вообще ни один легионер не пошел в прошлом сезоне, это разве оправдание