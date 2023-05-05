Пашков о «Салавате»: «Умарк и Хартикайнен выиграли чемпионат Швейцарии, уровень которого не ниже КХЛ. А Уфа продлевает не их, а гастролера Хо-Сэнга»

Александр Пашков подверг критике селекцию «Салавата Юлаева».

« » прошедший чемпионат провел полумолодежным составом, но как-то смог вылететь на второе место на Востоке. Были ожидания, что Уфа поймет, как ей повезло – и наконец-то усилится.

Да, каких-то игроков третьих-четвертых звеньев «Салават» вроде подписывает, но это скорее имитация бурной деятельности. Одна только потеря о многом говорит.

Много лет «Салават» строился на лучших легионерах в лиге. Об экс-лидерах Уфы Умарке и стали подзабывать, но пару недель назад они с какими-то там рекордами выиграли чемпионат Швейцарии, уровень которого сегодня точно не ниже, чем уровень .

Это тревожный сигнал для болельщиков Уфы – в том плане, что они должны понимать, игроков какого уровня клуб потерял и как просел по качеству состава.

Без хорошей селекции у «Салавата» нет шансов удержать даже прошлогодние позиции. А Уфа продлевает не Умарка с Хартикайненом, а гастролера . Могу объяснить это только тем, что в «Салавате» финансовые проблемы», – сказал олимпийский чемпион.