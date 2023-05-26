Давыдов о «Салавате»: «Главное – нападение. Уфа потеряла Кадейкина и оставила загадочного Хо-Сэнга. У молодых синдромный сезон, Гуськов – не Гусев»
Виталий Давыдов высказался о проблемах «Салавата» с селекцией.
– Там, судя по прессе, и с новичками проблемы, и с финансами. Но зная Уфу, надеюсь, все образуется.
– Тем не менее «Салават» укрепился вратарем Самоновым из той же «Северстали».
– Читал, что регистрировать новых игроков клуб из-за задолженностей пока не может. Но если Самонова возьмут, это усиление, Виктор хотя бы в воротах от кого-то оттолкнется.
Но для Уфы, на мой взгляд, главное – нападение. Молодежь там выстрелила в первом сезоне, но впереди сезон второй, синдромный. Много раз убеждался, что почти все молодые проходят его очень тяжело.
В атаке Уфа потеряла Кадейкина – и это уже удар. Зато оставила загадочного товарища Хо-Сэнга – и это второе. Смотрю в эти дни на чемпионате мира Хартикайнена с Манниненом и понимаю, каких форвардов Козлову так не хватает (смеется).
– Вроде бы Уфа претендует на молодого нападающего ЦСКА Гуськова...
– Фамилия громкая, хоккейная, но Гуськов – не Гусев. Хотя в нынешней ситуации Козлов будет счастлив получить и такого нападающего – работящего, на перспективу, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
1 комментарий