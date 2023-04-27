Григорий Панин: «На льду Хо-Сэнг – мастеровитый парень, а в раздевалке он просто раздолбай»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Джош Хо-Сэнг Матч ТВ Хоккей

Григорий Панин поделился мнением о Джоше Хо-Сэнге.

– Скажите как капитан, зачем «Салавату» нужен Джошуа Хо-Сэнг? Мы его так и не поняли за год.

– Это руководство клуба объявит, переподписывают ли Хо-Сэнга. Я знаю об этом не больше вашего. Вроде бы с ним продлевают контракт. Но это еще не произошло.

Зачем он нужен? Если говорить о том, что происходит на льду, то Хо-Сэнг – мастеровитый парень. А если о раздевалке, то он просто раздолбай, – сказал капитан «Салавата Юлаева» Панин.

Гендиректор «Салавата»: «С Хо-Сэнгом есть договоренность. Был долгий переговорный процесс, постарались учесть риски, которые произошли в сезоне»

Хо-Сэнг заработает около 40 млн рублей за сезон по новому контракту с «Салаватом» («Бизнес Online»)

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1 комментарий

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Александр Буркин
Зря мне кажется продлили Панина и Хо-Сэнга сраться вот так будут
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