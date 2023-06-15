Кожевников о том, разрешили бы Овечкину привезти Кубок Стэнли в Россию: «Его авторитет здесь бы не помог. НХЛ живет по правилам»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Вегас Иван Барбашев Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал запрет привозить Кубок Стэнли в Россию.

Российский нападающий Иван Барбашев стал обладателем трофея в составе «Вегаса». Он получит кубок на день, но не сможет привезти его в Россию.

«Ничего такого нет в том, что Ивану Барбашеву не дадут привезти Кубок Стэнли в Россию. Как жили без кубка, так и будем жить.

Разрешили бы привезти кубок, если бы его выиграл Овечкин? Овечкин же не пошел против правил НХЛ, когда была Олимпиада. Он же не поехал. Тогда о чем мы говорим.

Это правило НХЛ. Это не клубные правила. Клуб бы ему разрешил. Авторитет Овечкина здесь бы не помог, потому что это правило лиги. Одного судить, а другому давать поблажки? Не будет этого никогда. НХЛ живет по правилам», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Andreir888
Какие-то бессмысленные гадания...Лишь бы что-то ...сказать))
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ARAMIS777
Здравые мысли.
Но ещё не вечер.
Так ведь Александр? 😉
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