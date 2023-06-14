Российские хоккеисты берут Кубок Стэнли в 8 сезонах подряд. Это самая продолжительная серия в истории

Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 8 сезонах подряд.

« » с форвардом в составе обыграл «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).

Как минимум один российский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в 8-м сезоне подряд. В последний раз россияне оставались без трофея в 2015 году, когда его выиграл «Чикаго».

8 сезонов подряд – самая продолжительная серия побед российских игроков. Ранее было 2 серии по 7 сезонов (с 1994 по 2000 и с 2002 по 2009 годы, сезон-2004/05 не состоялся).

В 2016 и 2017 году обладателем трофея становился форвард (« »), в 2018 – защитник , форварды и (« »), в 2019 – форварды Иван Барбашев и (« »), в 2020 и 2021 – вратарь , защитник Михаил Сергачев и Никита Кучеров (« »), в 2020 – форвард Александр Волков («Тампа»), в 2022 – форвард Валерий Ничушкин («Колорадо»).

Ранее стало известно, что в этом году трофей вновь (как и в прошлом году) нельзя будет привезти в Россию.