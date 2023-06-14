Российские хоккеисты берут Кубок Стэнли в 8 сезонах подряд. Это самая продолжительная серия в истории

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Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 8 сезонах подряд.

«Вегас» с форвардом Иваном Барбашевым в составе обыграл «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).

Как минимум один российский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в 8-м сезоне подряд. В последний раз россияне оставались без трофея в 2015 году, когда его выиграл «Чикаго». 

8 сезонов подряд – самая продолжительная серия побед российских игроков. Ранее было 2 серии по 7 сезонов (с 1994 по 2000 и с 2002 по 2009 годы, сезон-2004/05 не состоялся). 

В 2016 и 2017 году обладателем трофея становился форвард Евгений МалкинПиттсбург»), в 2018 – защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр ОвечкинВашингтон»), в 2019 – форварды Иван Барбашев и Владимир ТарасенкоСент-Луис»), в 2020 и 2021 – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и Никита Кучеров («Тампа»), в 2020 – форвард Александр Волков («Тампа»), в 2022 – форвард Валерий Ничушкин («Колорадо»). 

Ранее стало известно, что в этом году трофей вновь (как и в прошлом году) нельзя будет привезти в Россию.

6 комментариев

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Амфитрион
Так и команд без наших сейчас в лиге немного. Из участников нынешнего плова только Дьяволы и Кракен.
+10
-1
+9
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Кеша
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