«Динамо» поздравило Барбашева с победой в Кубке Стэнли: «Двукратный! 🔥»

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«Динамо» поздравило Ивана Барбашева с победой в Кубке Стэнли.

Форвард «Вегаса» забросил шайбу в пятом матче финальной серии с «Флоридой» (9:3, 4-1) и стал обладателем трофея. 

27-летний россиянин, перешедший в «Голден Найтс» из «Сент-Луиса» по ходу сезона, завершил победный плей-офф с 18 (7+11) очками в 22 играх при общей полезности «+14». 

«Двукратный! 🔥

Воспитанник динамовской школы Иван Барбашев в пяти играх финальной серии добывает Кубок Стэнли!

В решающей игре Ваня отметился голом 👏🏻 Так держать!» – говорится в телеграм-канале московского клуба. 

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2 комментария

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Lampo
Заслужил! Он в плей оф был просто один из лучших! Настоящий лидер
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Simka87
Молодец Иван. заслужил победу. Ну и Бобра жаль.
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