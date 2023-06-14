«Динамо» поздравило Барбашева с победой в Кубке Стэнли: «Двукратный! 🔥»
«Динамо» поздравило Ивана Барбашева с победой в Кубке Стэнли.
Форвард «Вегаса» забросил шайбу в пятом матче финальной серии с «Флоридой» (9:3, 4-1) и стал обладателем трофея.
27-летний россиянин, перешедший в «Голден Найтс» из «Сент-Луиса» по ходу сезона, завершил победный плей-офф с 18 (7+11) очками в 22 играх при общей полезности «+14».
«Двукратный! 🔥
Воспитанник динамовской школы Иван Барбашев в пяти играх финальной серии добывает Кубок Стэнли!
В решающей игре Ваня отметился голом 👏🏻 Так держать!» – говорится в телеграм-канале московского клуба.
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