«Динамо» поздравило Барбашева с победой в Кубке Стэнли: «Двукратный! 🔥»

«Динамо» поздравило Ивана Барбашева с победой в Кубке Стэнли.

Форвард « » забросил шайбу в пятом матче финальной серии с «Флоридой» (9:3, 4-1) и стал обладателем трофея.

27-летний россиянин, перешедший в «Голден Найтс» из «Сент-Луиса» по ходу сезона, завершил победный плей-офф с 18 (7+11) очками в 22 играх при общей полезности «+14».

«Двукратный! 🔥

Воспитанник динамовской школы Иван Барбашев в пяти играх финальной серии добывает !

В решающей игре отметился голом 👏🏻 Так держать!» – говорится в телеграм-канале московского клуба.