«Сан-Хосе» попробует обменять Карлссона. Эрик хочет в клуб, претендующий на Кубок Стэнли (Пьер ЛеБрюн)
«Сан-Хосе» попробует обменять защитника Эрика Карлссона.
Игрок хочет перейти в клуб, претендующий на Кубок Стэнли.
В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.
Контракт игрока с кэпхитом 11,5 миллиона долларов будет действовать еще 4 сезона.
«Сейчас они с клубом на одной волне. Стороны встречались на прошлой неделе. Настрой такой: «Давайте попробуем совершить эту сделку».
Эрик хочет в клуб, претендующий на Кубок Стэнли. «Сан-Хосе» сейчас в стадии перестройки, и у них есть понимание ситуации. Многое упирается в контракт. Какую часть его зарплаты «Шаркс» готовы удержать? Найдется ли клуб, который сможет вписать к себе оставшуюся часть?
У Карлссона есть пункт в контракте о запрете на перемещения [NMC], и последнее слово в любом случае будет за ним. Нет никаких гарантий, что обмен состоится, но несколько команд проявляют определенный интерес», – сказал инсайдер TSN.
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