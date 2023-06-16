«Сан-Хосе» попробует обменять Карлссона. Эрик хочет в клуб, претендующий на Кубок Стэнли (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Пьер ЛеБрюн Хоккей

«Сан-Хосе» попробует обменять защитника Эрика Карлссона.

Игрок хочет перейти в клуб, претендующий на Кубок Стэнли. 

В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37. 

Контракт игрока с кэпхитом 11,5 миллиона долларов будет действовать еще 4 сезона. 

«Сейчас они с клубом на одной волне. Стороны встречались на прошлой неделе. Настрой такой: «Давайте попробуем совершить эту сделку». 

Эрик хочет в клуб, претендующий на Кубок Стэнли. «Сан-Хосе» сейчас в стадии перестройки, и у них есть понимание ситуации. Многое упирается в контракт. Какую часть его зарплаты «Шаркс» готовы удержать? Найдется ли клуб, который сможет вписать к себе оставшуюся часть? 

У Карлссона есть пункт в контракте о запрете на перемещения [NMC], и последнее слово в любом случае будет за ним. Нет никаких гарантий, что обмен состоится, но несколько команд проявляют определенный интерес», – сказал инсайдер TSN.

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6 комментариев

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Амфитрион
Ответ Sergeyad
Карлссон сейчас и так неплохой актив, не нужно СХ удерживать у себя часть зарплаты! Пусть забирают как есть...
А у какого контендера есть 11,5 под кепкой?
+4
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+4
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Bratsk Bruins
Тут только с удержанием части зарплаты, так его никто не возьмёт. Ну и да ему только КС не хватает.
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curdboy
ну если хочет в контендер, нужно либо ждать, когда контракт закончится, и идти на минималку, либо что-то придумывать с контрактом))
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Док163
Эрик так-то из любого контендера может сделать аутсайдера. Такие защитники нынче не факт, что нужны. Вегас, Колорадо, ТБ показательны в этом плане.
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Sergeyad
Карлссон сейчас и так неплохой актив, не нужно СХ удерживать у себя часть зарплаты! Пусть забирают как есть...
33 года, 11.5 млн кепка,на что менять ?
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