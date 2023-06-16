«Сан-Хосе» попробует обменять Карлссона. Эрик хочет в клуб, претендующий на Кубок Стэнли (Пьер ЛеБрюн)

«Сан-Хосе» попробует обменять защитника Эрика Карлссона.

Игрок хочет перейти в клуб, претендующий на Кубок Стэнли.

В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.

Контракт игрока с кэпхитом 11,5 миллиона долларов будет действовать еще 4 сезона.

«Сейчас они с клубом на одной волне. Стороны встречались на прошлой неделе. Настрой такой: «Давайте попробуем совершить эту сделку».

хочет в клуб, претендующий на Кубок Стэнли. « » сейчас в стадии перестройки, и у них есть понимание ситуации. Многое упирается в контракт. Какую часть его зарплаты «Шаркс» готовы удержать? Найдется ли клуб, который сможет вписать к себе оставшуюся часть?

У Карлссона есть пункт в контракте о запрете на перемещения [NMC], и последнее слово в любом случае будет за ним. Нет никаких гарантий, что обмен состоится, но несколько команд проявляют определенный интерес», – сказал инсайдер TSN.