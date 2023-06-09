Карлссон получит приз от шведской кронпринцессы Виктории: «Горжусь этим. Получить награду на родной земле – это что-то особенное»

Эрик Карлссон получит приз от шведской кронпринцессы Виктории.

Спортивный Приз Виктории вручается ежегодно в день ее рождения 14 июля.

«Я, конечно, очень горжусь этим. У всех наград есть свое очарование, и их трудно сравнивать. Я ценю все свои призы, но получить награду на родной земле – это что-то особенное», – сказал защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон.

В сезоне-2022/23 Карлссон набрал 101 (25+76) балл в 82 играх НХЛ. Он стал шестым защитником в истории лиги, набравшим не менее 100 очков за сезон.