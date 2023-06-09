Карлссон получит приз от шведской кронпринцессы Виктории: «Горжусь этим. Получить награду на родной земле – это что-то особенное»

Теги Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Политика Хоккей

Эрик Карлссон получит приз от шведской кронпринцессы Виктории.

Спортивный Приз Виктории вручается ежегодно в день ее рождения 14 июля.

«Я, конечно, очень горжусь этим. У всех наград есть свое очарование, и их трудно сравнивать. Я ценю все свои призы, но получить награду на родной земле – это что-то особенное», – сказал защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон.

В сезоне-2022/23 Карлссон набрал 101 (25+76) балл в 82 играх НХЛ. Он стал шестым защитником в истории лиги, набравшим не менее 100 очков за сезон.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий