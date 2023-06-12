Дюбуа – 1-й в рейтинге игроков, которых могут обменять. Хеллибак – 2-й, Конекны – 6-й, Нюландер – 10-й (The Athletic)

Вильям Нюландер попал в список игроков, которых могут обменять в межсезонье.

Издание The Athletic составило рейтинг вероятных обменов в .

Отмечается, что при создании рейтинга учитывалось количество слухов вокруг игроков, фактор потенциального влияния на игру и вероятность обмена.

1. Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег»)

2. («Виннипег»)

3. («Виннипег»)

4. (« »)

5. Картер Харт («Филадельфия»)

6. Трэвис Конекны («Филадельфия»)

7. Джон Гибсон («Анахайм»)

8. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)

9. Бретт Пеши («Каролина»)

10. Вильям Нюландер («Торонто»)

11. Блэйк Уилер («Виннипег»)

12. Кайлер Ямамото («Эдмонтон»)

13. Ник Шмалц («Аризона»)

14. Кевин Хэйс («Филадельфия»)

15. Кален Эддисон («Миннесота»)

16. Энтони Дюклер («Флорида»)

17. Конор Гарланд («Ванкувер»)

18. Микаэль Баклунд («Калгари»)

19. Энтони Манта («Вашингтон»)

20. Брок Босер («Ванкувер»)

21. Скотт Лоутон («Филадельфия»)

22. Райан Грейвс («Нью-Джерси»)

23. Майк Хоффман («Монреаль»)

24. Брэндон Дьюхэйм («Миннесота»)

25. Колтон Парайко («Сент-Луис»)

26. Самуэль Жирар («Колорадо»)

27. Мэтт Гжельчик («Бостон»)

28. Росс Колтон («Тампа»)

29. Шон Дурзи («Лос-Анджелес»)

30. Адам Хенрик («Анахайм»)