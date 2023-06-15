«Монреаль» пытается подняться на драфте. Идут переговоры с «Анахаймом» о втором выборе
«Монреаль» хочет улучшить свою позицию на драфте НХЛ-2023.
Канадский клуб, обладающий пятым общим выбором, хочет подняться на драфте и ведет переговоры с другими командами.
Сообщается, что «Монреаль» обращался к «Сан-Хосе» (общий четвертый номер) и «Анахайму» (общий второй номер).
Маловероятно, что «Канадиенс» смогут договориться об обмене, но отмечается, что клуб делает все возможное для этого.
В прошлом году канадская команда выбрала Юрая Слафковски под первым номером на драфте.
Точнее на что?
Хотя может это сарказм был...