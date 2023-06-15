«Монреаль» пытается подняться на драфте. Идут переговоры с «Анахаймом» о втором выборе

Теги возможные переходы Монреаль Анахайм Сан-Хосе НХЛ драфт НХЛ Хоккей

«Монреаль» хочет улучшить свою позицию на драфте НХЛ-2023.

Канадский клуб, обладающий пятым общим выбором, хочет подняться на драфте и ведет переговоры с другими командами.

Сообщается, что «Монреаль» обращался к «Сан-Хосе» (общий четвертый номер) и «Анахайму» (общий второй номер).

Маловероятно, что «Канадиенс» смогут договориться об обмене, но отмечается, что клуб делает все возможное для этого.

В прошлом году канадская команда выбрала Юрая Слафковски под первым номером на драфте.

15 комментариев

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Maxim Shumov
По сути - пытаются выменять Фантилли. Анахайм полцарства запросит за него.
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Белый офицер
Видать центра хотят. До 5 номера Карлссон и Фантилли не доживут.
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NeSt274
Ответ gukmamop
Никак, Мичкова хотят...
Ага, который еще лет 5 будет сидеть у Йозе за пазухой, а может и вообще до нхл не доедет, учитывая нынешние реалии.
+5
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Михаил Вагин
Какой смысл для Анахайма?
Точнее на что?
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NeSt274
А что монреаль может предложить? Коуфилда и Сузуки точно не отдадут, а больше там и брать нечего
+2
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Иван Павлов
Ответ Dimash Balatayev
Армия, Дак плюс Зекай)
У Армии нулевая стоимость с этим контрактом (если не отрицательная вообще), защитников типа Джекая для третьей пары можно доставать из системы любой франшизы каждый сезон. Дак интересен разве что.

Хотя может это сарказм был...
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Dimash Balatayev
Ответ Иван Павлов
У Армии нулевая стоимость с этим контрактом (если не отрицательная вообще), защитников типа Джекая для третьей пары можно доставать из системы любой франшизы каждый сезон. Дак интересен разве что. Хотя может это сарказм был...
Сарказм)
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curdboy
Чё это они?
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gukmamop
Никак, Мичкова хотят...
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Фёдор Кузнецов
Если будет обмен, то Мичков наверное в Анахайм поедет
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gukmamop
Ответ NeSt274
Ага, который еще лет 5 будет сидеть у Йозе за пазухой, а может и вообще до нхл не доедет, учитывая нынешние реалии.
это был сарказм
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Dimash Balatayev
Ответ NeSt274
А что монреаль может предложить? Коуфилда и Сузуки точно не отдадут, а больше там и брать нечего
Армия, Дак плюс Зекай)
+1
-1
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Джон Мщузавсех
Ответ NeSt274
А что монреаль может предложить? Коуфилда и Сузуки точно не отдадут, а больше там и брать нечего
Гурьянов.
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