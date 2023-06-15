«Монреаль» пытается подняться на драфте. Идут переговоры с «Анахаймом» о втором выборе

«Монреаль» хочет улучшить свою позицию на драфте НХЛ-2023.

Канадский клуб, обладающий пятым общим выбором, хочет подняться на драфте и ведет переговоры с другими командами.

Сообщается, что « » обращался к « » (общий четвертый номер) и « » (общий второй номер).

Маловероятно, что «Канадиенс» смогут договориться об обмене, но отмечается, что клуб делает все возможное для этого.

В прошлом году канадская команда выбрала Юрая Слафковски под первым номером на драфте.