Князев об Эрике Карлссоне: «Когда меня «Сан-Хосе» выбрал на драфте, подумал: «Вау, буду играть с кумиром»

Артемий Князев хочет, чтобы Эрик Карлссон получил «Норрис Трофи».

– Насколько верно утверждение, что «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику сезона – ред.) берет не защитник, а полузащитник?

– Такова тенденция современного хоккея: в НХЛ любят защитников атакующего плана, которые создают много моментов для партнеров. Их можно использовать как четвертого нападающего. Думаю, эта тенденция идет еще с 80–90-х годов. Бобби Орр столько очков набирал за сезон, получал призы лучшего игрока.

– В этом сезоне на «Норрис» номинирован . Будете болеть за него?

– Конечно. Карлссон был моим кумиром с детства. Очень рад был, когда он выиграл свой первый «Норрис», тогда он выступал за «Оттаву». Когда меня «Сан-Хосе» выбрал на драфте, то я подумал: «Вау, буду играть с кумиром», – сказал защитник системы « ».