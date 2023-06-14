Журналист из Монреаля отдал Ткачаку 3-е место в голосовании на «Конн Смайт». Больше его никто не упомянул

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак набрал 1 балл в голосовании за самого ценного игрока плей-офф НХЛ.

Приз «Конн Смайт Трофи» от Ассоциации спортивных журналистов НХЛ достался форварду «Вегаса» Джонатану Маршессо. 

Нападающий «Флориды» Ткачак занял 5-е место, набрав 1 балл. В своем бюллетене его отметил только журналист Жан-Франсуа Шомон из Монреаля, поставив на 3-е место. 

Примечательно, что журналисты Джордж Ричардс и Колби Гай из Флориды не включили Мэттью в свой топ-3. 

Айкел занял 2-е место в голосовании на «Конн Смайт», Хилл – 3-е, Бобровский не получил голосов

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2 комментария

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dosatuy
Победили бы, включили
+7
-1
+6
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NACfoRekcuF
Шашкою его Колессаааар дооостал
Обвалился он и с коняяя упааал
Эййй, ой да конь мой золотой
Эй, да ледок скользкой
+1
-1
0
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