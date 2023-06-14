Журналист из Монреаля отдал Ткачаку 3-е место в голосовании на «Конн Смайт». Больше его никто не упомянул
Мэттью Ткачак набрал 1 балл в голосовании за самого ценного игрока плей-офф НХЛ.
Приз «Конн Смайт Трофи» от Ассоциации спортивных журналистов НХЛ достался форварду «Вегаса» Джонатану Маршессо.
Нападающий «Флориды» Ткачак занял 5-е место, набрав 1 балл. В своем бюллетене его отметил только журналист Жан-Франсуа Шомон из Монреаля, поставив на 3-е место.
Примечательно, что журналисты Джордж Ричардс и Колби Гай из Флориды не включили Мэттью в свой топ-3.
Айкел занял 2-е место в голосовании на «Конн Смайт», Хилл – 3-е, Бобровский не получил голосов
Обвалился он и с коняяя упааал
Эййй, ой да конь мой золотой
Эй, да ледок скользкой