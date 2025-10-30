«Колорадо» и Нечас заключили 8-летнее соглашение с кэпхитом 11,5 млн долларов. Подписной бонус – 60 млн, есть запрет на перемещение в первые 7 лет контракта

Мартин Нечас продлил контракт с «Колорадо» на 8 лет.

Новое соглашение 26-летнего нападающего рассчитано до конца сезона-2033/34.

По данным инсайдера Эллиотта Фридмана, кэпхит по контракту – 11,5 млн долларов Подписной бонус – 60 млн долларов. Предусмотрен полный запрет на перемещение в первые 7 лет контракта (игрок не может быть выставлен на драфт отказов и отправлен в фарм-лигу).

Нечас перешел в «Эвеланш» по ходу прошлого сезона в результате обмена на Микко Рантанена. В этом сезоне Нечас набрал 13 (7+6) очков в 11 матчах при полезности «плюс 7».