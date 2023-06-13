Бобровский выбыл из числа претендентов на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ. Маршессо, Хилл, Стоун, Пьетранжело, Стивенсон и Ткачак – кандидаты на приз

Сергей Бобровский не включен в список претендентов на приз лучшему игроку плей-офф НХЛ.

« » ведет со счетом 3-1 в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

Перед пятым матчем серии авторы официального сайта поделились мнением о фаворитах в борьбе за приз «Конн Смайт Трофи».

До начала финала авторы называли голкипера «Флориды» Сергей Бобровского основным претендентом на награду – шесть репортеров из шестнадцати выбрали его как вероятного обладателя приза.

Но после четырех игры серии россиянин не был включен в обновленный рейтинг.

Журналисты выделили шесть кандидатов на «Конн Смайт»:

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