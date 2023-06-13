Бобровский выбыл из числа претендентов на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ. Маршессо, Хилл, Стоун, Пьетранжело, Стивенсон и Ткачак – кандидаты на приз

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Алекс Пьетранжело Вегас Марк Стоун Чендлер Стивенсон Джонатан Маршессо Мэттью Ткачак Эдин Хилл Хоккей

Сергей Бобровский не включен в список претендентов на приз лучшему игроку плей-офф НХЛ.

«Вегас» ведет со счетом 3-1 в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

Перед пятым матчем серии авторы официального сайта поделились мнением о фаворитах в борьбе за приз «Конн Смайт Трофи».

До начала финала авторы называли голкипера «Флориды» Сергей Бобровского основным претендентом на награду – шесть репортеров из шестнадцати выбрали его как вероятного обладателя приза.

Но после четырех игры серии россиянин не был включен в обновленный рейтинг.

Журналисты выделили шесть кандидатов на «Конн Смайт»:

Эдин Хилл («Вегас»);

Джонатан Маршессо («Вегас»);

Алекс Пьетранжело («Вегас»);

Чендлер Стивенсон («Вегас»);

Марк Стоун («Вегас»);

Мэттью ТкачакФлорида»).

 

5 комментариев

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Макс
При счёте 3:1 не надо быть годалкой, что на кон смайт нет Боба. Более того Ткачук номинально там. Пока приз я бы дал Марчиссо
Например когда счёт возможно станет 3:3 и Боб и Ткачук уже будут фигурировать не формально.
Все относительно и как всегда временно
+7
0
+7
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jigga
Сегодня он затащит и будет в списках!
+6
-1
+5
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Лорд раздевалки 1
выбыл в одно жало. крутой
0
0
0
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Артем Яковлев
Вот выиграет Вегас и будет самый слабый победитель за последние годы(может десятилетие)
Вегас слишком сбалансированная команда
Вероятно, тот случай, когда mvp от проигравшей команды оставит более явный след в истории
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Сергей Орлов
Я бы Пьетранжело дал. Глыба.
0
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