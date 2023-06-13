Бобровский выбыл из числа претендентов на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ. Маршессо, Хилл, Стоун, Пьетранжело, Стивенсон и Ткачак – кандидаты на приз
Сергей Бобровский не включен в список претендентов на приз лучшему игроку плей-офф НХЛ.
«Вегас» ведет со счетом 3-1 в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».
Перед пятым матчем серии авторы официального сайта поделились мнением о фаворитах в борьбе за приз «Конн Смайт Трофи».
До начала финала авторы называли голкипера «Флориды» Сергей Бобровского основным претендентом на награду – шесть репортеров из шестнадцати выбрали его как вероятного обладателя приза.
Но после четырех игры серии россиянин не был включен в обновленный рейтинг.
Журналисты выделили шесть кандидатов на «Конн Смайт»:
Эдин Хилл («Вегас»);
Джонатан Маршессо («Вегас»);
Алекс Пьетранжело («Вегас»);
Чендлер Стивенсон («Вегас»);
Марк Стоун («Вегас»);
Мэттью Ткачак («Флорида»).
Например когда счёт возможно станет 3:3 и Боб и Ткачук уже будут фигурировать не формально.
Все относительно и как всегда временно
Вегас слишком сбалансированная команда
Вероятно, тот случай, когда mvp от проигравшей команды оставит более явный след в истории