Форвард «Флориды» Ткачак пропустит 5-й матч против «Вегаса» из-за травмы. Денисенко дебютирует в плей-офф НХЛ
Мэттью Ткачак пропустит пятый матч серии против «Вегаса».
Нападающий «Флориды» из-за повреждения не сможет сыграть в игре против «Голден Найтс» при счете 1-3 в серии финала Кубка Стэнли.
Мэттью Ткачак не появился на льду на разминке перед матчем. Это означает, что хоккеист не доступен для участия в игре.
Григорий Денисенко заменит американского форварда в составе «Пантерс».
Российский нападающий, таким образом, может дебютировать в плей-офф НХЛ, если примет участие в игре. На разминке хоккеист тренировался в четвертом сочетании.
Денисенко не играл в НХЛ с 25 февраля, когда он провел на льду 6 минут и 38 секунд в игре против «Баффало» (1:3).
Ткачак набрал 24 (11+13) очка в текущем розыгрыше плей-офф.
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