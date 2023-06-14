Форвард «Флориды» Ткачак пропустит 5-й матч против «Вегаса» из-за травмы. Денисенко дебютирует в плей-офф НХЛ

Мэттью Ткачак пропустит пятый матч серии против «Вегаса».

Нападающий «Флориды» из-за повреждения не сможет сыграть в игре против «Голден Найтс» при счете 1-3 в серии финала Кубка Стэнли.

не появился на льду на разминке перед матчем. Это означает, что хоккеист не доступен для участия в игре.

заменит американского форварда в составе «Пантерс».

Российский нападающий, таким образом, может дебютировать в плей-офф НХЛ, если примет участие в игре. На разминке хоккеист тренировался в четвертом сочетании.

Денисенко не играл в с 25 февраля, когда он провел на льду 6 минут и 38 секунд в игре против «Баффало» (1:3).

Ткачак набрал 24 (11+13) очка в текущем розыгрыше плей-офф.