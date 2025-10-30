Агент Голдобина о непопадании в состав СКА: «Конфликта с Ларионовым нет. Николай действительно простудился»

У Николая Голдобина нет конфликта с Игорем Ларионовым, заявил агент.

В среду СКА обыграл «Сибирь» (3:2). Голдобин в четвертый раз за последний месяц не попал в состав армейцев на матч FONBET КХЛ.

В текущем сезоне на счету нападающего 10 (3+7) очков в 15 играх при полезности «плюс 1».

– Голдобин не появлялся на льду с 22 октября, Ларионов сказал, что хочет видеть от него большей самоотдачи на тренировках. У Николая и Игоря Николаевича нет никакого конфликта? У самого Голдобина какое сейчас состояние?

– Никакого конфликта нет. Николай действительно простудился, у него была температура, – сказал Сергей Исаков .