Агент Голдобина о непопадании в состав СКА: «Конфликта с Ларионовым нет. Николай действительно простудился»
У Николая Голдобина нет конфликта с Игорем Ларионовым, заявил агент.
В среду СКА обыграл «Сибирь» (3:2). Голдобин в четвертый раз за последний месяц не попал в состав армейцев на матч FONBET КХЛ.
В текущем сезоне на счету нападающего 10 (3+7) очков в 15 играх при полезности «плюс 1».
– Голдобин не появлялся на льду с 22 октября, Ларионов сказал, что хочет видеть от него большей самоотдачи на тренировках. У Николая и Игоря Николаевича нет никакого конфликта? У самого Голдобина какое сейчас состояние?
– Никакого конфликта нет. Николай действительно простудился, у него была температура, – сказал Сергей Исаков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости