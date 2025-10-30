Лажуа о КХЛ: «В России здорово болеют хоккеем, практически везде полные трибуны. В этом отличие от Северной Америки, где не все матчи собирают аншлаги»

Максим Лажуа сравнил атмосферу на матчах в России и Северной Америке.

– Прошло два месяца регулярного чемпионата КХЛ. Что тебя удивило больше всего за это время?

– Отметил для себя самое важное, что люди в России действительно здорово болеют хоккеем и замечательно поддерживают свои команды. Независимо от того, куда мы приезжаем, практически везде я вижу полные трибуны. Эта атмосфера невероятная, и в этом плане есть отличие от Северной Америки, где далеко не все матчи собирают аншлаги.

– Какая команда за то время, которое ты в России, тебя впечатлила больше всех?

– Здесь очень много сильных команд. Первым в голову приходит чемпион прошлого сезона «Локомотив», также силен Магнитогорск, с «Автомобилистом» очень интересные матчи получаются. Вообще, еще не было такого, чтобы мы с кем-то встречались, и игра показалась бы легкой прогулкой.

– А если говорить о хоккеисте?

– Среди вратарей это голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин . В тех матчах, когда он защищал ворота, у нас было просто огромное количество бросков, но нам никак не удавалось шайбу мимо него пропихнуть. Он нам очень серьезную задачу поставил. Что касается полевых игроков, то я еще не всех знаю, но понятно, что в КХЛ много действительно мастеровитых ребят, – сказал защитник «Авангарда », игравший за «Оттаву» и другие клубы НХЛ.