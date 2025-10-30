Ротенберг о попадании в топ-3 тренеров КХЛ по проценту набранных очков: «Честь находиться среди великих тренеров. Это заслуга ребят, кто принимал шайбы на себя, получал травмы»

Роман Ротенберг высказался попадании в топ-3 тренеров КХЛ по эффективности.

«Матч ТВ» изучил статистику всех главных тренеров за историю FONBET КХЛ, сравнив процент набранных очков в матчах лиги с учетом плей‑офф. Первую строчку занял Игорь Никитин , вторую – Вячеслав Быков, третью Роман Ротенберг .

– Вы попали в тройку самых эффективных тренеров в истории КХЛ. Как вы к этому относитесь?



- Это командная работа. Хочется поблагодарить всех ребят, игроков, персонал, кто с нами выигрывал эти матчи. Каждая игра – это отдельная жизнь, где нужно сделать многое для победы. Этот процент побед имеем мы, именно команда – значит, правильно готовились к матчам, делали все возможное.

Конечно, всегда хочется сделать еще лучше. Но для меня большая честь находиться среди великих тренеров, кто достиг успехов. Это мотивация работать дальше. Каждая победа достается потом и кровью, это заслуга тех ребят, кто принимал шайбы на себя, кто действовал в меньшинстве, кто получал травмы. А мы, как тренеры, стремимся передать игрокам все лучшее. Это место – заслуга всей команды.

– Всего 0,6 процента отделяют вас от Вячеслава Быкова.

– Это мотивация работать дальше – находиться рядом с великими игроками сборной СССР... Имею честь общаться с великой тройка Быков-Хомутов-Каменский, это все благодаря совместной работе.

Когда мы со СКА выиграли Кубок Гагарина в 2015-м, я был генеральным менеджером, а Вячеслав Быков был тренером. Имел честь близко работать с Вячеславом Аркадьевичем, который является одним из сильнейших игроков нашего хоккея. Так же он многого достиг и как тренер. Вячеславу Быкову – только уважение и благодарность! Находиться в списке – это честь и мотивация работать дальше на благо сборной России, развивать детей, – сказал бывший главный тренер СКА .