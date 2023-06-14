Владелец «Вегаса» после победы в Кубке Стэнли: «Не собираюсь делать прогноз на этот раз, но мы еще не закончили»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Уильям Фоли Хоккей

Владелец «Вегаса» не стал делать новый прогноз на результаты команды.

В 2017 году Уильям Фоли подтвердил, что поставил перед клубом задачу выиграть Кубок Стэнли через 6 лет после дебюта в НХЛ. «Рыцари» стали обладателями трофея в 2023-м.

«Ну, на этот раз я не собираюсь делать прогноз, но мы еще не закончили. Мы еще не закончили», – сказал Фоли после матча с «Флоридой» (9:3).

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!

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4 комментария

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Vladzislav Zhurkevich
круто конечно!
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oberkorn
Руководство вегаса, показало наглядный пример, как нужно строить команду с нуля. Торонте и рейнджерам, пламенный привет. Думается, что и кракен скоро бидон возьмут без всяких понтов
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DirtyHarry 44
Год ещё есть, а потом контракты Хилла, Марчессо, Стивенсона, с Барбышевым тоже надо будет что-то решать. Не так всё просто. Но пока состав вполне ещё один кубок затащить может.
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Greg....
@спортсру а можно узнать как вы умудрилось даже не добавить новость о том кто выиграл Конг смайт трофи??? Уже целый день прошел а вы как в космосе
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