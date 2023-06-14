Владелец «Вегаса» после победы в Кубке Стэнли: «Не собираюсь делать прогноз на этот раз, но мы еще не закончили»

Владелец «Вегаса» не стал делать новый прогноз на результаты команды.

В 2017 году Уильям Фоли подтвердил, что поставил перед клубом задачу выиграть через 6 лет после дебюта в . «Рыцари» стали обладателями трофея в 2023-м.

«Ну, на этот раз я не собираюсь делать прогноз, но мы еще не закончили. Мы еще не закончили», – сказал Фоли после матча с «Флоридой» (9:3).

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!